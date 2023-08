Okerwelle informiert über das Programm des Kulturvereins Gifhorn

Gifhorn Kurt Volland präsentiert in seinem Kulturmagazin einige Veranstaltungen des Kulturvereins. Das Interview wird am 6. August ausgestrahlt.

Kurt Volland von der Okerwelle 104,6 besuchte den Kulturverein Gifhorn im Kavalierhaus. Auch in diesem Jahr wollte der Moderator des Kulturmagazins Pandora Spezial erkunden, was der Kulturverein für die kommenden Monate plant. Der erste Vorsitzende Dr. Klaus Meister und die Kulturmanagerin Dr. Elga Eberhardt plauderten mehr als eine Stunde mit dem Radiomacher über die bevorstehenden Veranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins.

Klaus Meister freut sich auf den Jazzabend am 19. August im Kavalierhausgarten. „Um 20 Uhr sind die Saratoga Seven wieder zu Gast. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bandjubiläum und begeistert zum zwanzigsten Mal beim Altstadtfest die Fans des Oldtime-Jazz. Mit Boogie-Woogie geht es zum Saisonauftakt weiter. Der großartige Pianist Jo Bohnsack unterhält am 2. September ab 16 Uhr das Publikum im Rittersaal“, kündigte der erste Vorsitzende an.

Neben diesen großen Veranstaltungen wie dem Sinfoniekonzert am 5. Oktober in der Stadthalle mit dem Jugend-Sinfonie-Orchester der Städtischen Musikschule Braunschweig wartet der Kulturverein auch mit kleinen Perlen auf. Eberhardt wies auf das Hauskonzert in der Villa Wiggers am 9. September und die Krimilesung am 10. Oktober in der Stadtbücherei von Autorinnen der Schreibwerkstatt Gifhorn hin. Volland, der regelmäßig in seiner Sendung über die vielfältigen Angebote des Vereins berichtet, interessierten auch Details zu den Konzerten und Kleinkunstveranstaltungen im Rittersaal, teilt der Kulturverein mit.

Doch alle, die mehr über die Verantsaltungen des Kulturvereins herausfinden möchten, können sich das gesamte Interview am 6. August um 12 Uhr auf Okerwelle 104,6 anhören. Alle Informationen sind ebenfalls im Kulturkalender nachzulesen. Er ist in der Geschäftsstelle erhältlich.

