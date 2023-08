Zugausfälle: Der erixx fährt nicht zwischen Wieren und Uelzen

Gifhorn Wegen Bauarbeiten an den Schienen, kommt es auf der Pendler-Strecke nach Uelzen zu Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Aufgrund von Weichenbauarbeiten, die die Deutschen Bahn in Uelzen durchführt, kommt es von Freitag, 4. August, bis einschließlich Freitag, 11. August, im Teilabschnitt des erixx RB47 zwischen Uelzen und Wieren in beiden Richtungen teilweise zu Zugausfällen. Wie die erixx-Pressestelle mitteilt, wird für den oben genannten Zeitraum ein Schienenersatzverkehr für die betroffenen Verbindungen durch Busse eingerichtet. Den Fahrplan finden Reisegäste auf der Homepage der erixx GmbH oder in der App der Deutschen Bahn.

red

