Leiferde Am 6. August kann das Naturschutzgebiet „Viehmoor“ während einer zweistündigen Wanderung erkundet werden. Anmeldungen sind erforderlich.

Über Schlangen Leiferde: Artenschutzzentrum bietet naturkundliche Exkursion an

Am Sonntag, 6. August, bietet das Nabu-Artenschutzzentrum von 9 bis 11 Uhr eine Exkursion in das Naturschutzgebiet „Viehmoor“ bei Leiferde an. Das etwa 360 Hektar große Gebiet setzt sich aus Wald- und Wiesenarealen sowie einer etwa 36 Hektar großen Teichlandschaft zusammen, die auch Ziel der zweistündigen, von Florian Preusse fachkundig geleiteten Wanderung sein wird, teilt das Nabu-Artenschutzzentrum mit.

Schwerpunkt der Wanderung ist das Thema Schlangen

Ein Schwerpunkt der Exkursion wird auf dem Thema Schlangen liegen, wobei die Teilnehmer vor allem auf die Sichtung von Ringelnattern hoffen dürfen. Neben den Schlangen lassen sich zumeist zahlreiche weitere, häufig auch seltene Tierarten beobachten, die den besonderen ökologischen Wert des Viehmoores erkennen lassen, heißt es vom Artenschutzzentrum.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis zum 4. August vormittags unter (05373)6677 oder unter artenschutz@nabuzentrum-leiferde.de verbindlich an. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz im Viehmoor. Festes Schuhwerk und lange Hosen sind erforderlich sowie ein Fernglas (sofern vorhanden).

Die Kosten liegen bei 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder und Jugendliche und 15 Euro für Familien.

