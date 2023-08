Hankensbüttel Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel bietet noch bis zum 11. August Ferienaktionen an. Für zwei Aktivitäten sind noch Plätze frei.

In den Sommerferien Ferienaktionen des Otter-Zentrums gehen in den Endspurt

Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich dem Ende entgegen, aber auch auf der Zielgeraden gibt es noch spannende Naturerlebnis-Programme im Otter-Zentrum.

Am Donnerstag, dem 10. August, sind alle Spürnasen und Naturdetektive von 8 bis 14 Jahren herzlich eingeladen, im Otter-Zentrum in der Zeit von 10 bis 16 Uhr den Wald mit allen Sinnen zu erforschen. Im Ferienprogramm „Entdecke den Wald der Zukunft“ lernen die Kinder und Jugendlichen den Wald in abwechslungsreichen Mitmach-Aktionen kennen. Dabei geht es darum, die Tiere in der Laubstreu zu erforschen, das Wachstum eines Baumes in einem rasanten Spiel nachzuvollziehen, die Bedeutung von Wäldern für den Klimaschutz zu ermitteln und herauszufinden, wie der Wald der Zukunft unter den sich verändernden Klimabedingungen aussehen könnte. Dabei werden auch die auch die an den Lebensraum Wald gebundenen drei Raubtierarten Luchs, Waschbär und Wolf näher kennengelernt, heißt es in einer Pressemitteilung des Otter-Zentrums.

Selbstverständlich werden auch die Schaufütterungen der scheuen Waldbewohner Dachs und Baummarder besucht. Mit viel Spaß und Lust lernen die Kinder die speziellen Fähigkeiten der nachtaktiven Raubtiere kennen. Zur Erinnerung gießen die Kinder Gipsabdrücke der Marderspuren ab, die sie als Andenken mit nach Hause nehmen können.

Die Teilnahme an der Ferienaktion kostet einschließlich Eintritt für das Otter-Zentrum, Mittagessen, Material und Betreuung pro Kind 22 Euro (Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt), wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk sollten die Kinder mitbringen.

Am 11. August bietet das Otter-Zentrum eine Abendführung an

Sind nachts alle Marder grau? Diese und andere Fragen rund um die geheimnisvolle Lebensweise der heimischen Marder können am Freitag, dem 11. August, in der Zeit von 19.30 bis 22 Uhr bei einer spannenden Abendführung im Otter-Zentrum beantwortet werden. Die Gäste begleiten die Otter-Lotsen auf ihrer letzten Fütterungsrunde in der abendlichen Dämmerung, bei der noch eine kleine Nachtmahlzeit verteilt wird.

Dabei werden die Lebensräume von Fischotter, Baummarder, Iltis und Co erkundet. Diese Erlebniswanderung im Schein von Fackeln und Taschenlampen hat ihren ganz besonderen Reiz. Einerseits können die scheuen Raubtiere besonders gut in den naturnahen Gehegen beobachtet werden. Andererseits vermittelt die nächtliche Führung das ganz besondere Gefühl, in den Lebensräumen der Wildtiere nur zu Besuch zu sein. Die Otter-Lotsen berichten Wissenswertes und Lustiges aus dem Leben der Tiere und stehen für Fragen zur Verfügung. Beispielsweise, wie Steinmarder davon abgehalten werden können, die Kabel im Auto anzuknabbern. Für die jüngsten Gäste werden ein paar Naturerlebnisspiele für Abwechslung sorgen. Ein Blick hinter die Kulissen, in die „Schlafzimmer“ der Hermeline, und eine exklusive Frettchen-Präsentation runden das interessante Programm ab, teilt das Otter-Zentrum mit.

Die Teilnehmerzahlen für die Veranstaltungen sind begrenzt

Die Veranstaltung ist barrierefrei. Die Kosten belaufen sich auf 16 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder, Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Otter-Zentrums, bitte wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und Taschenlampe mitbringen.

Bei beiden Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, so dass eine vorherige Anmeldung bis 9. August unter der Telefonnummer (05832)980820 oder unter gruppen@otterzentrum.de nötig ist. Die Anmeldung ist nur bei Vorauszahlung auf das Konto bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit der IBAN: DE13 2695 1311 0016 3105 00, BIC: NOLADE21GFW gültig.

