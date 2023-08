Gifhorn: So fahren die Busse während der Sperrung der K114

Aufgrund von Bauarbeiten ist die K114 an der Kreuzung Wolfsburger Straße in Richtung Wolfsburg vom 31. Juli bis zum 30. Mai 2024 gesperrt. Wie die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) in einer Pressemitteilung mitteilt, hat die Baustelle auch Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr. So fahren die folgenden Buslinien in den kommenden Monaten:

So fahren die Busse in den kommenden Monaten

Linie 105: Die Linie 105 fährt auf einem abweichendem Fahrweg, abrufbar über die Homepage der VLG. Ab Calberlaher Damm in Richtung Wasbüttel fährt die Linie 105 über die Wolfsburger Straße bis zur Braunschweiger Straße ohne Halt bis nach Isenbüttel. Die Haltestellen „Borkumer Straße“, „Händelstraße“, „Klein Moorweg“, „Berliner Platz“, „Ringstraße“ und „Apotheke“ entfallen in Richtung Wasbüttel.

Bitte beachten Sie auch, dass einige der bedienten Haltestellen im Bereich Isenbüttel auf der entgegengesetzten Straßenseite bedient werden. In Richtung Gifhorn fährt die Linie 105 nach dem bekannten Linienweg ohne Einschränkungen.

Linie 154: In Richtung II. Koppelweg entfallen die Haltestellen „Helgoländer Straße“ und „I.-Kreßmann-Straße“. Fahrgäste können alternativ die Haltestelle „II. Koppelweg“ nutzen. In Richtung Wolfsburg wird der „II. Koppelweg“ in entgegengesetzter Fahrtrichtung bedient.

Linie 155: In Richtung Wolfsburg entfallen die Haltestellen „Bertha-von-Suttner-Straße“ und „Herrmann-Ehlers-Ring“. Fahrgäste nutzen alternativ die Haltestelle „Eyßelcenter“ oder „I.-Kreßmann-Str.aße (Linien 154 oder 156).

Linie 156: In Richtung Steinweg entfallen die Haltestellen „Helgoländer Staße.“ und „I.-Kreßmann-Straße“. Fahrgäste können alternativ die Haltestelle „Borkumer Straße“ nutzen.

Die Umleitungen für die Schullinien werden noch bekannt gegeben

Weitere Umleitungen für die Schullinien werden vor Schulbeginn bekannt gemacht, heißt es von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn.

