Tagespflege Groß Schwülper: Neue Hochbeete erfreuen die Gäste

Ob verschiedene Beeren oder Kräuter – ab jetzt gibt es sie in der Tagespflege der Diakoniestation Gifhorn in Groß Schwülper frisch aus dem Garten. „Wir haben zwei neue Hochbeete“, freut sich Pflegedienstleitung Meike Jahn. Eigens an den Garten und die Wünsche der Senioren und Mitarbeitenden angepasst und gebaut wurden sie in der Tischlerei der Jugendwerkstatt Gifhorn. Teilnehmende der Jugendwerkstatt haben sie unter Aufsicht von Helge Gries, Praxisanleiter der Jugendwerkstatt, innerhalb von drei Tagen aufgestellt, befüllt und mit einer Mähkante versehen.

Bepflanzt wurden die Beete gemeinsam mit den Gästen der Tagespflege – begleitet von einem regen Austausch über so manche Pflanze aus dem eigenen Garten. Zur Stärkung gab es am Pflanztag Kartoffelsalat und Würstchen als Mittagessen, das von den Gästen und Jugendlichen mit Freude verspeist wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie.

Die Hochbeete wurden durch Zuschüsse durch Kollektenmittel gefördert

Die Hochbeete sind bunt bestückt: Während im ersten Hochbeet Naschobst wie Erdbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren wachsen, ist das Zweite mit Küchenkräutern wie Schnittlauch, Petersilie, Bohnenkraut, Zitronenmelisse sowie Salat und Tomaten ausgestattet. Gefördert wurde die Maßnahme aus Zuschüssen durch Kollektenmittel, der Bewilligungsbescheid kam vom Diakonischen Werk Evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Jahn sagt: „Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns darauf, bald etwas ernten zu können.“

