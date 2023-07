Seershausen/Ohof Insgesamt werden 405 Haushalte in den Gemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 anberaumt.

Nachdem die FNOH den Ausbaustart bekanntgeben konnte, freute sich Vertriebsleiter Marco Stautz gemeinsam mit den Akteuren des TuS Seershausen/Ohof und Vertretern der Samtgemeinde eine neue Werbebande an der Sportanlage „Am Waldsportplatz“ präsentieren zu dürfen.

Schnelles Internet Der Glasfaserausbau in Seershausen und Ohof beginnt

Nachdem die FNOH-DSL Südheide GmbH die Vorvermarktung des Glasfasernetzes abschließen konnte, startete im vergangenen Monat die Einrichtung der Baustellen und dem Ausbau des Straßennetzes, dem sogenannten Trassenbau.

405 Haushalte haben sich für einen Glasfaseranschluss entschieden

„Insgesamt 405 Haushalte haben sich während der Vorvermarktung bei uns gemeldet und einen Glasfaseranschluss vorbestellt.“, berichtet Marc Blechschmidt, Geschäftsführer der FNOH. Laut Aussagen des Unternehmens stammen 295 Anträge aus der Ortschaft Seershausen und die restlichen 110 Anträge aus Ohof.

Fertigstellung des Ausbaus für Ende 2023 anberaumt

„Der Ausbau dauert ungefähr ein halbes Jahr, anschließend können die ersten Anschlüsse in Betrieb genommen werden.“, so Blechschmidt. Dieses sei laut Aussage des Geschäftsführers allerdings auch von der Restlaufzeit der bisherigen Internet- und Festnetzverträge abhängig. Außerdem spielen die Witterungsbedingungen eine große Rolle hinsichtlich des Ausbaufortschrittes. Über den Fortschritt des Ausbaus werden die Kundinnen und Kunden in regelmäßigen Abständen durch das Unternehmen informiert.

„Noch bis zum 15. August werden Anträge zu Vorvermarktungskonditionen entgegengenommen.“, berichtet Marco Stautz, Vertriebsleiter der FNOH. Aber auch anschließend sei es möglich einen Glasfaseranschluss zu bekommen, dieses sei aber mit Mehrkosten verbunden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de