Die Kita Westerbeck feiert ihren 50. Geburtstag

Westerbeck Im September 1973 wurde die Kindertagesstätte in Westerbeck eröffnet. Das besondere Jubiläum wurde mit einem Sommerfest gefeiert.

Im September 1973 wurde die Kindertagesstätte in Westerbeck eröffnet und das war Grund genug ausgiebig zu feiern und auf die letzten 50 Jahre zurückzublicken. „Die Kita wird geprägt durch die Menschen, die sie gestalten“, sagte Heike Thaden, Leiterin der AWO-Kita Westerbeck, in Ihrer Rede.

Bevor am Nachmittag mit den Kindern, Eltern und weiteren Gästen der runde Geburtstag auf dem großzügigen Freigelände der Kindertagesstätte im Rahmen eines Sommerfestes gefeiert wurde, gab es zuvor für die Vertreter der Gemeinde, des Gemeinderates, des Trägers und der Eltern einen Empfang.

Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig, betonte seitens des Trägers die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sassenburg. „Die Kindertagesstätte bietet über 160 Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren Platz und erfüllt einen sehr hohen Standard“, beschreibt Fersahoglu-Weber. In seinem Wortbeitrag führte er auch aus, welche Bedeutung frühkindliche Bildung hat. „Der Wunsch nach verlässlicher Betreuung und einem Anspruch auf frühkindliche Bildung darf sich nicht widersprechen“, beschreibt der AWO-Vertreter und sagt zugleich, dass der Fachkräftemangel eine große Herausforderung ist, der nur mit großen Änderungen im System der Ausbildung bewältigt werden kann. „Hier muss die Landespolitik die Rahmenbedingungen anpassen“, sagt Fersahoglu-Weber.

Koslowski lobt die gute Kooperation zwischen Gemeinde und AWO

Bürgermeister Jochen Koslowski gab den Dank an die AWO zurück und lobt die stetig gute Kooperation als vertrauensvoll, pragmatisch und harmonisch. „Im Jahr 2010 wurde in der Gemeinde der Beschluss gefasst für die Kita einen Neubau zu erstellen und seit zehn Jahren steht die Kindertagesstätte jetzt am neuen Standort“, führt der Bürgermeister aus.

Heike Thaden, AWO-Kitaleiterin in Westerbeck, betonte die gute Partnerschaft mit der benachbarten Schule und mit zahlreichen Vereinen und Institutionen im Ort. „Die Öffnung gegenüber dem Ort ist wichtig“, sagt sie. „Erzieherin ist der schönste Beruf der Welt“, betonte Heike Thaden und dankte ihrem gesamten Team für die hervorragende Zusammenarbeit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de