Landkreis Gifhorn veranstaltet Freiwilligentag im September

Der erste Freiwilligentag im Landkreis Gifhorn steht in den Startlöchern. Circa 30 Projekte von Vereinen und Initiativen werden am 16. September in der Zeit von 10 bis 13 Uhr dezentral im Landkreis Gifhorn angeboten. Nun beginnt offiziell die Anmeldung von interessierten Teilnehmenden. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Sei dabei – mach mit, denn Ehrenamt ist Ehrensache. Setzen auch Sie ein Zeichen mit Ihrer Teilnahme und erhalten gleichzeitig Einblick in den ausgewählten Bereich. Eine Übersicht sowie die direkte Anmeldung sind unter bit.ly/freiwilligentaggifhorn zu finden. Vom Mitarbeiten auf der Streuobstwiese bis hin zur Unterstützung der Technikbotschafter ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Zur Veranstaltung sind alle am Ehrenamt Interessierten herzlichst eingeladen und natürlich auch diejenigen, die einfach einen Tag etwas Gutes tun möchten. Wer sich zu zweit anmeldet, erhält dann sogar ein „Goodie“, heißt es vom Landkreis.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird optional an „Get Together“ mit kleinen Snacks und gemeinsamen Austausch im Mehrgenerationenhaus in Gifhorn angeboten. Eine Anmeldung dafür ist im selbigen Anmeldeformular möglich.

Teilnehmer können am Veranstaltungstag kostenlos Bus fahren

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG), die Bischof Brauner GbR, die Verkehrsbetriebe Bachstein und der Verkehrsverbund Region Braunschweig unterstützen den Aktionstag ebenfalls. Alle Teilnehmenden erhalten durch Vorlage der ausgedruckten Teilnahmebestätigung freie Fahrt in den Bussen von VLG, BBG und VB am Veranstaltungstag.

„Gern unterstützen wir bei der kostenlosen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln als Wertschätzung für die ehrenamtliche Sache“, sagt VLG-Geschäftsführer Stephan Heidenreich.

„Es wäre ein wunderbares Zeichen, wenn sich an diesem Tag viele Menschen dazu entschließen, mit anzupacken. Ich möchte mich bereits an dieser Stelle für den Einsatz bedanken. Ihr Engagement ist goldwert“, betont Landrat Tobias Heilmann.

Für Rückfragen zur Veranstaltung steht die Ehrenamtskoordinatorin, Stephanie Manske, unter (05371) 82783 oder ehrenamt@gifhorn.de zur Verfügung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de