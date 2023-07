Lions veranstalten Benefiz-Golfturnier im Golf Club Gifhorn

Das Vereinsgelände des Golfclubs Gifhorn in Wilsche.

Der Lions Club Gifhorn veranstaltet am Sonntag, 6. August, sein 17. Lions-Golf-Benefizturnier im Golf Club Gifhorn. Bis zu 90 Turnierteilnehmer werden erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung der Lions.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die ehrenamtlichen Helfer des Lions Club Gifhorn um Peter Royer und Heico Rickert freuen sich auf die Durchführung des 17. Golfturnieres, mit dem wieder sollen. Um dieses Ziel zu erreichen wird jeder teilnehmende Golfer gebeten, neben seinem Startgeld auch eine Spende zu leisten. „Auch konnten wir zahlreiche Unterstützer gewinnen, die uns mit Sach- und vor allem mit Geldspenden für die Jugendprojekte unterstützen“, stellt der neue Präsident des Lions Club Gifhorn, Dirk Reuß zufrieden fest.

Die Startgebühr beträgt 30 Euro. Der Kanonenstart ist am 6. August um 12.30 Uhr. Austragungsort ist der 18-Loch Platz des Golf Club Gifhorn in Wilsche. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Turniers erhalten Übungsbälle, Greenfee-Karte, Rundenverpflegung und ein Abendessen nach der Siegerehrung, teilt der Lions Club mit.

Die Veranstalter hoffen auf einige Tausend Euro für den guten Zweck

Preise sind ausgesetzt für das 1. Brutto Damen und Herren , weitere Preise werden vergeben für das 1. bis 3. Netto sowie Longest Drive und Nearest to the Pin. Gespielt wird nach den offiziellen Regeln des DGV und der Wettspielordnung des Golfclubs Gifhorn. Spielberechtigt sind alle Teilnehmer, die Mitglied in einem Golfclub sind. Turnierart und Startbedingungen sind beim Golf Club Gifhorn zu erfragen.

„Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer aus Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig, aber auch aus ganz Niedersachsen. Dann können wir zusammen mit den sehr zahlreichen Spenden der Sponsoren aus dem Landkreis Gifhorn einige tausend Euro für den guten Zweck erwirtschaften“, freut sich der Schatzmeister des Lions Fördervereins, Alexander Michel, als Veranstalter.

Die Förderzwecke stehen bereits jetzt überwiegend fest: Augenscreening für Kita-Kinder, Förderung der Schulkinder mit Klasse 2000, Lions Quest, aber auch intentionaler Jugendaustausch, Hilfen für ukrainische Kinder in Gifhorn, Mittagessen und Schwimmförderung in Kindertagesstätten.

Bis zum 3. August läuft die Anmeldung noch

Anmeldungen mit vollständiger Adresse sind zu richten an den Golfclub Gifhorn unter der Telefonnummer (05371)16737 oder per Mail an info@golfclub-gifhorn.de. Dort erhält man auch die vollständige Turnierausschreibung mit Angaben der Bankverbindung für das Startgeld und die persönliche Spende. Weitere Informationen gibt gerne auch Lion Heico Rickert unter der Telefonnummer (01 62)9763080.

red

