Samtgemeinde Meinersen unterstützt Ernteprojekt

Der Sommer wird Gelb: Letzte Woche fiel der Startschuss für das „Gelbe Band“ in der Samtgemeinde Meinersen und in Niedersachsen. Gesucht werden Gartenfreunde und -freundinnen, die überschüssige Früchte an den eigenen Obstbäumen und Sträuchern mit anderen teilen möchten. Ein Gelbes Band am Stamm zeigt: Pflücken erlaubt! Hier darf ohne Rückfrage gesammelt werden. Das teilt die Samtgemeinde Meinersen in einer Pressemitteilung mit.

Schon 2022 war das Ernteprojekt Gelbes Band in Niedersachsen ein Riesenerfolg. Auch in diesem Jahr übernimmt das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) die landesweite Koordination.

Bäume werden mit einem gelben Band gekennzeichnet

Ob Kirschen, Äpfel, Birnen, Walnüsse oder Brombeeren – die Sommermonate sind reich an unterschiedlichen Früchten. Viele Baum- oder Straucheigentümer können nicht alles Obst oder alle Nüsse alleine ernten und verarbeiten. Damit übrige Früchte vor dem Verderb gerettet werden, gibt es das Ernteprojekt. Mit dem Gelben Band vom Nabu am Baumstamm zeigen die Eigentümer von Obstbäumen und -sträuchern: Hier darf jeder für den persönlichen Eigenbedarf ernten. Auch die Kommunen beteiligen sich. Einfach beim Nabu-Samtgemeinde Meinersen anmelden sowie Bäume und Sträucher anschließend mit dem Bändchen kennzeichnen. Ziel der Aktion ist es, Lebensmittelverschwendung zu verringern und Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Gleichzeitig möchte der Nabu + Zehn die Wertschätzung für Lebensmittel erhöhen. Wer Früchte selbst erntet, bekommt ein anderes Gefühl für Lebensmittel: Eine kleine Stelle oder eine Verformung ist ganz natürlich und der Apfel oder die Birne schmeckt genauso lecker, heißt es in de Pressemitteilung weiter.

„Unsere Aktion in 2022 war ein voller Erfolg, wir haben rund 1800 Bänder an über 70 Standorte in ganz Niedersachsen versendet“, freut sich Maren Meyer, die im Zehn für das Ernteprojekt verantwortlich ist. Diese Zahl soll übertroffen werden.

