Gemeinde Meine nimmt am „Stadtradeln“ teil

Meine Alle, die in der Gemeinde Meine wohnen, arbeiten, Mitglied in einem Verein sind oder eine Schule besuchen können sich anmelden.

Die Gemeinde Meine nimmt in diesem Jahr das erste Mal an der internationalen Initiative „Stadtradeln“ teil.

Die Gemeinde Meine nimmt in diesem Jahr das erste Mal an der internationalen Initiative „Stadtradeln“ teil. Diese legt den Fokus auf den Radverkehr - von jedem mit dem Rad gefahrenen Kilometer profitieren wir alle, denn sowohl für die Umwelt als auch für unsere Gesundheit ist Fahrrad fahren ein Gewinn.

Die Gemeinde Meine nimmt an diesem sportlichen Wettkampf in der Zeit vom 27. August bis zum 17. September teil. Alle, die in der Gemeinde Meine wohnen, arbeiten, Mitglied in einem Verein sind oder eine (Hoch)Schule besuchen, können sich für die Gemeinde Meine bei stadtradeln.de anmelden, sich einem Team anschließen oder ein eigenes, neues Team zum Beispiel mit Familie, Nachbarn, Freunden bilden, für die Gemeinde Meine Kilometer erradeln und sich mit anderen Teams vergleichen. Wie die Gemeinde Meine mitteilt, gibt es interessante Preise zu gewinnen.

Der Informationsabend ist am 18. August

Ausserdem können sich Schulklassen über das „Schulradeln“ anmelden und versuchen, die aktivste Schulklasse zu werden.

Für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden Mitglieder des Gemeinderats Meine am 18. August von 19 bis 20 Uhr im Gemeindezentrum Meine bei einen Informationsabend Infos zum Stadtradeln geben, Hilfen bei der Anmeldung anbieten und Fragen beantworten. Das teilt die Gemeinde Meine in einer Pressemitteilung mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de