Wittinger Stadt-Melange findet am 2. August statt

Die Gäste- und Stadtführerin Angela Meyer bietet in Kooperation mit der Südheide Gifhorn GmbH am 2. August um 14.30 Uhr einen kurzweiligen klassischen Stadtrundgang gemischt mit Erzählungen von Stadtgeschichte(n) bei anschließendem Kaffee, Tee und oder Kuchen im Café Zeitlos an. Das berichtete die Südheide Gifhorn GmbH in einer Pressemitteilung. Der Rundgang startet an der Touristinformation in der Langen Straße 29 in Wittingen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person (ohne Kosten für den Verzehr im Café Zeitlos).

Die erste Station auf dem Rundgang ist der Marktplatz mit der St. Stephanuskirche. In der Junkerstraße geht es vorbei an schönen Wohnhäusern bis zum Kaisers-Eck. Von dort führt der Rundgang über den Stadtwall hinein in das zum Mittelalterzeiten bestandene Handwerker- und Handelszentrum der Stadt Wittingen.

Zum Abschluss ist eine Einkehr im Café Zeitlos im Haus Kreyenberg geplant. In geselliger Runde bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen wird die Gästeführerin noch viele Geschichten zur Historie Wittingens zu erzählen wissen.

Der letzte Termin findet am Mittwoch, 27. September, um 14.30 Uhr statt

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Südheide Gifhorn bis Montag, 31. Juli um 10 Uhr erforderlich: Touristinformation Wittingen, Telefon 05831 9934900, urlaub@suedheide-gifhorn.de.

