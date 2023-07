Landkreis Gifhorn bildet 25 Formularhelfer aus

Anträge auszufüllen ist für Betroffene stets mühsam. Das wissen alle, die damit jemals konfrontiert waren. Behördendeutsch und Behördenanforderungen sind nicht immer einfach zu verstehen. Diese Problematik kann große Folgen für die Einzelnen haben, weil dann notwendige Hilfeleistungen nicht beantragt oder einem zustehende Gelder nicht abgerufen werden können. Diese Schwierigkeit betrifft nicht nur Zugewanderte, sondern auch viele Einheimische. Deshalb wurde jetzt seitens der Kreisverwaltung und des Freiwilligenzentrums auf den Bedarf an Unterstützung reagiert. Nach einem Aufruf in den Medien meldeten sich viele Bereitwillige, die gern ehrenamtlich andere beim Ausfüllen von Formularen helfen möchten. Dabei ist hervorzuheben, dass sich sogar mehr Interessierte meldeten, als Plätze in der geplanten Schulung vorhanden waren, eine weitere ist deshalb für das Jahresende vorgesehen. Das teilt der Landreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Landkreis Gifhorn bietet vier mehrstündige Fortbildungsmodule an

Im Februar begannn im Landkreis Gifhorn, erstmalig seit 2017, wieder eine Formularhelferinnen-Fortbildung. Gemeinsam mit dem Freiwilligenzentrum und der Ehrenamtskoordination des Landkreises Gifhorn, organisierte die Stabsstelle Integration

insgesamt vier mehrstündige Fortbildungsmodule zu Kindergeld, Kita/KiGa, Bürgergeld, Bildung und Teilhabe, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss. Die verschiedenen Unterlagen wurden jeweils von Mitarbeitenden aus dem zuständigen Amt vorgestellt und die künftigen Formularhelferinnen so direkt mit den konkreten Erfordernissen persönlich geschult. Innerhalb von vier Terminen konnten die Formularhelferinnen und -helfer so die gängigsten Dokumente kennen lernen und wissen nun genau, wie diese auszufüllen sind. Gleichzeitig begegneten sie den Mitarbeitenden der Behörden und konnten im Gespräch alle aufkommen Fragen klären. Bereits während der Schulung zeigte sich, wie außerordentlich engagiert die Teilnehmenden sich den verschiedenen Unterlagen an allen Abenden widmeten. Um ihren selbstgestellten, kommenden Aufgaben bestmöglich vorbereitet zu begegnen, nahmen sie lobenswerterweise alle kontinuierlich an den Schulungen teil.

Schon seit Anfang April sind nun diese 25 neuen Formularhelferinnen und -helfer im Einsatz. Die ehrenamtlichen Formularhelferinnen und -helfer unterstützen beim Ausfüllen von Anträgen mit fachlichem Rat. Selbstverständlich sind sie bei ihrer Arbeit zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet. Mit großer Unterstützung vom Freiwilligenzentrum Nord- und Südkreis wurden die Ehrenamtlichen über den ganzen Landkreis vermittelt und unterstützen so die Menschen, welche Hilfe benötigen, jeweils in den verschiedenen Kommunen vor Ort.

Hier erreichen Sie die Formularhelferinnen und -helfer

- Rathaus Wesendorf (ab Mitte August): Dienstags Ungerade Wochen ab 14 Uhr, Dienstags Gerade Wochen ab 9 Uhr. Termine unter: 05376-889-0 oder info@sgwesendorf.de

- Gemeindehaus Groß Oesingen: Jeden 1. Montag im Monat von 15 bis 18 Uhr

- Rathaus Hankensbüttel: Montags 14 bis 15 Uhr, Raum 15

- Freiwilligenzentrum Wittingen: Montags 14 bis 16 Uhr

- Rathaus Weyhausen: Donnerstags 14 bis 17.30 Uhr

- Gemeindehaus Barwedel: Donnerstags 16 bis 17 Uhr

- Martin Luther Kirchengemeinde Gifhorn: Mittwochs 13 bis 15.30 Uhr

- Allercafé Gifhorn: Nach telefonischer Vereinbarung (05371)9451144

- Caritas Gifhorn: Montags 8 Uhr bis 10 Uhr und Donnerstags 13 bis 15 Uhr

- Kinderschutzbund Gifhorn: Montags 9 bis 11 Uhr und Donnerstags 15 bis 17 Uhr

- Rathaus Samtgemeinde Papenteich: Jeden 1. Donnerstag im Monat 14 bis 16 Uhr

- FamZip in Paulus Gifhorn: Nach Vereinbarung: Famzip.Gifhorn@evlka.de; (05371)9359000

- Rathaus Samtgemeinde Isenbüttel: Nach Vereinbarung (05374)8854; E-Mail: soko@isenbuettel.de

„Beim Ausfüllen von Anträgen können immer viele Fragen auftauchen. Insbesondere zugewanderte Menschen haben hier so ihre Schwierigkeiten, aber auch ältere Menschen und weitere unterstützungsbedürftige Gruppen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir nun so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gefunden haben, die anderen helfen, sich im Antragsdschungel zurecht zu finden“, sagt Landrat Tobias Heilmann. Das Angebot steht allen Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Gifhorn kostenlos zur Verfügung. Es sind zum Teil Terminvereinbarungen an den Einsatzstellen notwendig. Bitte bringen Sie jedoch immer alle Ihre Unterlagen vollständig mit.

red

