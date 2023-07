Stadt Gifhorn bestätigt neuen Stadthallen-Geschäftsführer

Nachdem unsere Zeitung am Freitag gemeldet hatte, dass Benjamin Riebsamen die Geschäftsführung der Stadthalle Gifhorn GmbH übernehmen wird, gab nun auch die Stadt eine offizielle Bestätigung heraus. Demnach wird Riebsamen im Dezember 2023 neuer Stadthallen-Geschäftsführer.

Dafür habe der Aufsichtsrat der Stadthalle in seiner jüngsten Sitzung gestimmt, berichtet die Stadt. Zur Vertragsunterzeichnung begrüßte Bürgermeister Matthias Nerlich den 43-Jährigen am Freitag im Gifhorner Rathaus. „Mit Benjamin R. Riebsamen haben wir eine kompetente Nachfolge für die Stadthalle Gifhorn gefunden. Herr Riebsamen verfügt über ein breites Portfolio und war sowohl bereits im kommunalen Kontext, als auch in der freien Kulturwirtschaft tätig und wird die Kulturlandschaft in Gifhorn mit diesem Erfahrungsschatz positiv bereichern können“, ist Nerlich überzeugt.

Riebsamen ist derzeit Pressesprecher des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim.

red

