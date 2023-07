Rundballenpresse gerät im Kreis Gifhorn in Brand

Wilsche Rund 40 Feuerwehrleute waren am Freitagnachmittag in Wilsche im Einsatz. Ein Landwirt entdeckte den Brand einer Rundballenpresse.

Feuerwehren wurden am Freitag gegen 17.55 Uhr zu einem Brand einer Rundballenpresse in der Nähe an der Kreisstraße 34 zwischen Wilsche und Gamsen gerufen. Ein junger Landwirt entdeckte die Rauchentwicklung an der Presse vom Trecker aus und rief sofort die Feuerwehr. Er trennte Maschine und Trecker, um ein Übergreifen zu verhindern. Der Löschzug Wilsche-Neubokel war schnell am Ort. Sofort wurde mit dem Wasservorrat der Tanklöschfahrzeuge der Brand bekämpft.

Inzwischen war auch die Feuerwehr Gamsen am Ort für den Fall, dass der Brand auf das Getreidefeld übergreift. Die Presse wurde teilweise auseinandergebaut, um an die letzten Brandnestes zu kommen, alles wurde mit der Wärmebildkamera überwacht. Über die Schadenhöhe und Brandursche konnte noch nichts gesagt werden. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute unter Leitung von Sebastian Müller.

