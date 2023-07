Die Gemeinde Meinersen hat jetzt eine Mitfahrbank

Thomas Spanuth, Steffen Weichsler und Christian Lenz weihen zusammen mit den Vorsitzenden der WEP-AG e.V. (Wehnsen, Eickenrode, Plockhorst), Joachim Freund und Jens Reupke, die Mitfahrbank am Bahnhof in Ohof ein.

Meinersen Am Bahnhof in Ohof wurde die Bank aufgestellt. Weitere Bänke sollen in Edemissen und Meinersen aufgestellt werden.