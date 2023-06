Das ist am Wochenende im Kreis Gifhorn los

Das Drachenbootrennen steht im Mittelpunkt der Veranstaltung „Sport am Tankumsee“. 30 Teams nehmen an der 200 Meter langen Regatta teil.

Gifhorner Weinfest

Wann? 29. Juni bis 1. Juli

Von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, findet wieder das Gifhorner Weinfest in der Fußgängerzone im Bereich des City-Brunnen statt. Neben dem Feiern und Fröhlichsein haben die Gäste auch die wunderbare Möglichkeit, die guten Weine der Winzer aus Rheinhessen kennenzulernen und zu bestellen.. Auch in diesem Jahr präsentieren das Weingut Achenbach, Weingut Busch, Wein- und Sektgut Dorst, Weingut Hammen und das Weingut Knell ihre 2021er Weine und eine Auswahl des 2022er Jahrgangs. Das Weinfest ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstag bis 24 Uhr.

Das Parkhaus in der Hindenburgstraße wird an den drei Tagen bis jeweils 22 Uhr geöffnet sein. Das Schütte-Parkhaus ist jeweils bis 24 Uhr geöffnet.

Sport am Tankumsee

Wann? 1. und 2. Juli

Sport am Tankumsee ist das Sportevent für den Landkreis Gifhorn. Seit 2001 begeistert das Fest immer wieder tausende Zuschauerinnen und Zuschauer. Zahlreiche Vereins- und Trendsportarten werden den Besucherinnen und Besuchern an diesem Tag von den Jugendförderungen aus Isenbüttel und der Stadt Gifhorn sowie den Sportvereinen präsentiert. Im Mittelpunkt steht seit 2003 ein Drachenbootrennen, das sich jährlich wachsender Beliebtheit erfreut. Aktuell arbeitet das Organisationsteam am weiteren Sportprogramm. Anmeldungen und weitere Informationen sollen ausschließlich online über www.sport-am-tankumsee.de erfolgen.

Maximal 30 Teams können in der Regatta starten. Die Strecke beläuft sich auf 200 Meter. Mindestens 14, maximal 18 Paddlerinnen und Paddler zzgl. Trommlerinnen und Trommler können teilnehmen. Drachenboote sowie Steuerleute werden gestellt. Das Startgeld beläuft sich auf 100 Euro für Jugendteams sowie 250 Euro für die „Senioren“. Im Preis enthalten sind ein freies Training am 1. Juli, drei garantierte Wertungsläufe am 2. Juli sowie ein Stellplatz an der Regattastrecke.

Kinderfest des Kulturvereins Meinersen

Wann? 1. Juli, 11 Uhr

Das großes Kinderfest rückt immer näher und der Kulturverein freut sich schon sehr auf ganz viel Gewusel und glückliche Kinderaugen. Damit auch die Eltern wissen, worauf sie sich einlassen und die Kinder voller Vorfreude sind, kommt hier das Programm:

11 Uhr: Einlass und Beginn

11 bis 16 Uhr: Großes Zirkuszelt mit Mitmachzirkus, Hüpfburg, Nostalgiekarussell, vier Jahrmarktbuden (Dosenwerfen, Entenangeln, Triff den Clown, Ringewerfen), Bogenschießen, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos, Bastel- und Leseecke mit Strohballen, Wasserparcours der Jugendfeuerwehr, Seifenblasen-Show, Tombola mit über 300 Preisen.

Sommerkonzert MGV Seershausen

Wann? 2. Juli, 14.30 Uhr

Der MGV Seershausen veranstaltet im Zuge der „1000 Jahr Feierlichkeiten“ am 2. Juli ein Sommerkonzert auf dem Schützenfestplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Seershausen, im Rietzer Weg 5. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Unter anderem singt dort auch der Gifhorner Shanty-Chor. Außerdem dabei der Posaunenchor Seershausen und Special Guest. Dazu gibt es selbst gebackenen Kuchen und frischen Kaffee, sowie Spezialitäten vom Grill und diverse Kaltgetränke.

Exkursion Libellen

Wann? 2. Juli, 9 Uhr

Am Sonntag, 2. Juli, bietet das NABU-Artenschutzzentrum von 9 bis 11 Uhr eine von Florian Preusse geführte Exkursion in das Naturschutzgebiet „Viehmoor“ bei Leiferde an, wobei der Schwerpunkt auf den im Exkursionsgebiet vorkommenden Libellenarten liegen wird. Neben der Vermittlung zahlreicher Informationen zur Lebensweise der „fliegenden Juwelen“, sollen vor allem verschiedene Exemplare aufgespürt und mit fachkundiger Unterstützung bestimmt werden. Mit etwas Glück können auch seltene Arten wie zum Beispiel verschiedene Moosjungfern oder auch die Kleine Mosaikjungfer beobachtet werden.

Wer Interesse an dieser etwa zweistündigen Exkursion hat, sollte sich bis Freitag, den 30. Juni, unter (05373)6677 oder per Mail unter: artenschutz@nabuzentrum-leiferde.de, anmelden.

Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz im Viehmoor. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, festes Schuhwerk und, sofern vorhanden, ein Fernglas sollten mitgebracht werden. Die Kosten liegen bei 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder und 15 Euro für Familien.

Sommernachtsküsschen in Triangel

Wann? 1. Juli, 19 Uhr

In diesem Jahr kehrt das Sommernachtsküsschen an seinen angestammten Platz zurück. Die Veranstaltung findet am Samstag, 1. Juli, auf dem Gelände der Alten Schmiede in Triangel statt. Für die Musik sorgt die Band Easy Bundle. Easy Bundle hat sich im Februar 2016 neu gegründet. Die sechs Musiker kommen aus dem Raum Gifhorn und Wolfsburg. Sie konnten Jahre, zum Teil auch jahrzehntelange Erfahrung auf Bühnen und im Studio in den unterschiedlichsten Bands sammeln. Easy Bundle hat immer das Ziel vor Augen, mit guter handgemachter Rock/Pop Cover Musik, die die Band auch Wahlweise als unplugged (Akustikversion) präsentieren kann, das Publikum zu begeistern und mit zu reißen. In dem zur Zeit etwa drei stündigen Musik-Programm ist für jeden etwas dabei.

Tickets gibt es für 11 Euro im Bürgerbüro des Rathauses der Gemeinde Sassenburg in Westerbeck, Bokensdorfer Weg, bei Blumen Remitz, Stüder Straße 6A in Grußendorf, im Gasthaus Zum Landhaus in Dannenbüttel, Allerstraße 4 sowie in der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn oder für 13 Euro an der Abendkasse.

Kochabend des Meinerser Vereins „Aktiv für Menschen e.V.

Wann? 8. Juli, 18 Uhr, Anmeldung bis zum 1. Juli

Der Verein „Aktiv für Menschen e.V.“ aus Meinersen startet am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr im Vereinsheim Uhlenkamp 4 in Meinersen ein neues Projekt. Unter dem Motto „Taste the World“ soll eine kulinarische Reise durch die Länder der Welt begonnen werden. Es stehen in diesem Jahr noch weitere Themen-Kochevents auf dem Plan von Initiatorin Ann-Kristin Baars. Den Beginn macht dabei die Elfenbeinküste, Herkunftsland des professionellen Kochs Juvenal Zoan. Er wird die Gäste mit auf eine afrikanische Geschmackssafari nehmen und Spezialitäten aus seiner Heimat kochen. Denn die ehemalige französische Kolonie kann mehr als ihr größtes Exportgut Kakao. Wer Lust hat, mal über den Tellerrand zu schauen, Appetit und Neugier auf exotische Küche hat und einen netten Abend in geselliger Runde verbringen möchte, kann sich unter aktivfuermenschen@web.de bis zum 1. Juli anmelden. Die Plätze sind auf 12 Personen begrenzt. Die Kosten betragen 25 Euro und beinhalten Essen und Getränke.

Brass Night Posaunenchor Isenbüttel

Wann? 30. Juni, 18 Uhr

Es ist wieder soweit. Die 18. Brass Night findet am 30. Juni ab 18 Uhr im Pfarrgarten der Kirchengemeinde Isenbüttel statt. Wie gewohnt, gibt es kulinarische Köstlichkeiten und sommerliche Kaltgetränke, die zum Verweilen und Genießen einladen. Ab 19 Uhr wird der Posaunenchor Isenbüttel moderne Kirchenmusik sowie Blas-, Film- und Rockmusik erklingen lassen.

Tische können dienstags (15 bis 18 Uhr) und mittwochs (10 bis 12 Uhr) im Pfarrbüro sowie freitags (18 bis 19 Uhr) im Gemeindesaal reserviert werden.

Flohmarkt im Hammersteinpark in Wesendorf

Wann? 2. Juli, der Aufbau beginnt um 5.30 Uhr

Am ersten Sonntag im Juli ist es wieder so weit, der neueste Flohmarkt mitten in der Südheide öffnet seine Tore. Direkt an der Ausfahrt der B4 gelegen, ist dieser neue Markt auf dem Areal des ehemaligen Bundeswehrgeländes der Hammerstein-Kaserne verkehrsgünstig aus allen Richtungen sehr gut erreichbar. Das reichhaltige Angebot lässt fast keine Wünsche offen. Egal ob Haushaltswaren, Kinderspielzeug, Bekleidung, es gibt fast nichts, das es nicht gibt .Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt, von Döner über Bratwurst, Bier und Popcorn ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wer auf dem Großflohmarkt seine Ware anbieten möchte, kann dies ohne Reservierung tun. Der Aufbau beginnt ab 5.30 Uhr. Für Privatleute wird eine Gebühr von 30 Euro pro vier Meter Standplatz erhoben, das Auto bleibt am Stand.

Ausführliche Informationen zu diesem Flohmarkt, sowie zu weiteren Standorten, erhalten Interessenten unter der Telefonnummer (05361)22727 oder im Internet unter www.move-messen.de.

Schützenfest in Ribbesbüttel

Wann? 30. Juni bis 2. Juli

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli lädt die Schützengesellschaft Ribbesbüttel zum Schützenfest ein. Der Freitag beginnt um 16.30 Uhr mit dem Kinderkönigschießen und klingt mit der Zeltdisco (ab 21 Uhr) aus. Am Samstag werden ab 16 Uhr der Volkskönig und der Schützenfestcup ausgeschossen. Um 21 Uhr folgt dann die Proklamation und der Tanz.

Meiner Morgenmahl

Wann? 2. Juli, 11 Uhr

Das „Meiner Morgenmahl“ des Fördervereins „Lebendige St. Stephani-Gemeinde“ findet in diesem Jahr am Sonntag, 2. Juli, in der Marina Abbesbüttel statt. Es beginnt um 11 Uhr mit einer Andacht. In geselliger Runde können Familien, Freunde und Nachbarn ihr mitgebrachtes Frühstück beim Blick über Hafen und Mittellandkanal genießen. Dazu gibt es ein künstlerisches Rahmenprogramm und Interessantes zum Mitmachen für die Kinder. Ein Tisch bietet Platz für circa acht Personen. Tischdecken für die Teilnahme sind in Meine im Pfarrbüro in der Hauptstraße 29, in beiden Apotheken und in der Fleischerei Rinkel für symbolische 38,527 Euro erhältlich.

3. Wolters Beer-Adventure-Race

Wann? 1. Juli, ab 10.30 Uhr

Am Samstag findet das dritte „Wolters Beer-Adventure-Race“ in Wedelheine und Wedesbüttel statt. 26 Teams in vierer oder achter Gruppen haben sich für das Event angemeldet, insgesamt sind es 148 Teilnehmer. Die Teams müssen tagsüber eine Strecke von rund sechs Kilometern in und um Wedelheine/Wedesbüttel absolvieren und dabei an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen, um Punkte zu sammeln. Am Abend findet auf dem Festplatz Wedelheine eine Aftershow-Party statt, zu der jeder herzlich eingeladen ist – in diesem Jahr erstmals mit Festzelt, um witterungsunabhängig zu sein.

Für die Strecke erhalten die Teams je eine Kiste Wolters Pilsener weshalb die Teilnahme auch erst ab 18 Jahren möglich ist.

Beginn des Beer-Adventure-Race ist zwischen 10.30 Uhr und 15 Uhr, wobei die Teams zeitversetzt starten. Die Siegerehrung findet um 19 Uhr am Start- und Endpunkt, dem Festplatz Wedelheine, statt, wo anschließend auch direkt gefeiert wird.

Alle Infos zu dem Verein und dem Event finden Interessierte unter www.fcwedelheine.de.

Sommerfest der St-Viti-Kirchengemeinde Leiferde

Wann? 2. Juli, 11 Uhr

Die St. Viti-Kirchengemeinde Leiferde lädt am kommenden Sonntag, 2. Juli, Jung und Alt zum Sommerfest ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Open-Air-Familiengottesdienst. Anschließend gibt es rund um die Kirche ein buntes Programm mit einer Rallye und Kreativangeboten für Kinder, einer Fotobox für alle Altersgruppen, einem Flohmarkt am Tansania-Stand und natürlich mit kulinarischen Angeboten. Die Hofmanufaktur-Rautenberg wird mit ihrem Foodtruck vertreten sein, und am Kuchenbüffet werden selbstgemachte Köstlichkeiten von Torte bis zu Muffins angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.st-viti-leiferde.de.

Papenteich Open-Air

Wann? 1. Juli, 16 bis 22.30 Uhr

Das Papenteich Open-Air geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Erstauflage im Jahr 2022 veranstaltet die Jugendförderung Papenteich am 1. Juli erneut ein Open-Air-Konzert für junge Menschen. Das Programm beginnt um 16 Uhr auf dem Festplatz in Meine. Um 17 Uhr tritt der Singer und Songwriter Maciek auf, gefolgt von Minuspol um 19 Uhr und Savvy um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erhalten Interessierte von der Jugendförderung Papenteich unter (05304)502-34/-35 oder per Mail an jugendfoerderung@papenteich.de.

