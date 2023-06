Nach Unwetter im Kreis Gifhorn: Verkehrsunfälle und Verletzte

Im Kreis Gifhorn haben sich nach dem Unwetter am Donnerstag und Freitag mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 11.12 Uhr fuhr eine 81-Jährige auf der Landesstraße 270 aus Stöcken in Fahrtrichtung Wittingen, als sie in einer Rechskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Mutmaßlich durch das Gegenlenken drehte sich der Wagen auf der Straße um 180 Grad und stieß auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die 81-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht.

37-Jährige fährt gegen Baum in Darrigsdorf - Säugling im Auto

Am Freitagmorgen ist eine 37-Jährige gegen 10.50 Uhr ebenfalls mit einem Baum am Straßenrand kollidiert, wie die Polizei berichtete. Sie war gerade auf der Kreisstraße 15 im Ortsteil Darrigsdorf unterwegs, als sie auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Mit im Auto war der Säugling der Frau. Beide kamen zur gesundheitlichen Überwachung in das Krankenhaus in Uelzen. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

24-Jähriger verliert in Eischott die Kontrolle über seinen Wagen

Wie die Polizei mitteilte, kam in der Nacht zu Freitag gegen 00.39 Uhr ein 24-Jähriger auf der regennassen Straße auf der Brechtorfer Straße im Ortsteil Eischott nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum am Straßenrand und verletzte sich durch den Aufprall leicht am Arm. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

red

