Meinersen sucht Fördermillionen fürs Waldbad

Je heißer es wird, desto mehr wissen die Meinersener ihr paradiesisches Waldbad zu schätzen. Rat und Verwaltung tun ihr Bestes, damit der Wasserspaß auf Dauer erhalten bleibt.

2024 wird erst einmal das Planschbecken erneuert. 600.000 Euro Eigenmittel steckt die Kommune in die seichte Spiellandschaft, an der bereits fleißig geplant wird.

Zukunftsträchtig ist auch die Personallage. Mit den Schwimmmeistern Thomas Pratzer und Jamel Uertani sowie dem Auszubildenden Yaser Gerani sind in der Saison bis 15. September tägliche Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr (an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr) gesichert. Der Clou: Inhaber von Saisonkarten kommen bereits ab 6 Uhr zum Frühschwimmen in die Becken, wenn sie eine Zusatzvereinbarung unterschreiben. Außerdem helfen Ehrenamtler bei der Schwimmaufsicht. Ausgebildete Rettungsschwimmer der DLRG Ortsgruppe unterstützen die Schwimmmeister.

Beheizt wird das Waldbad klimafreundlich mit Biogas. 26 Grad ist das Wasser warm. Den Freizeitspaß runden öffentliches WLAN auf der Liegewiese und ein klassischer Schwimmbadkiosk von Pächter Thorsten Janssen ab.

Was bei allem Vergnügen Sorgen bereitet, ist das Alter des Waldbads. Zurzeit läuft die 57. Saison. Ambitionierte Sanierungspläne für 1,5 Millionen Euro haben sich wegen niedriger als erhofft ausgefallenen Fördergeldern erst verschoben, in diesem Jahr wegen massiver Preissteigerungen für Edelstahl-Beckenauskleidungen bis auf Weiteres zerschlagen, berichtete Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single.

Dennoch setzt die Kommune weiter auf Unterstützung. Rechnet man mittlerweile mit Investitionen von bis zu vier Millionen Euro, sollen Bund und Land in den nächsten zwei bis drei Jahren 90 Prozent dazugeben. An den Förderanträgen arbeitet das Rathaus. Das Ergebnis: Entweder ein warmer Regen dank Zusage oder eine kalte Dusche bei Abfuhr.

Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro. Saisonkarte Erwachsene 70 Euro, Kinder (bis 18 Jahre) 30 Euro.

