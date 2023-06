Anne Pesditschek und Lukas Bruns haben sich mit einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Meine niedergelassen. Der langjährig dort ansässige Hausarzt Peter Penkalla (rechts) ergänzt das Tea als angestellter Arzt.

Meine. Was die neue hausärztliche Gemeinschaftspraxis im ehemaligen Polizeirevier am Kiebitzmoor in Meine zu bieten hat.