AC/DC-Fans pilgern nach Ohrdorf

Ivan Mac (rechts) und Matteo Giovannone werden beim AC/DC-Fantreffen in Ohrdorf ihre markanten Stimmen zum Besten geben.

In Ohrdorf findet am heutigen Samstag, 10. Juni, ab 18 Uhr das 6. AC/DC-Fantreffen statt. Freunde des Rock’n’Roll dürfen sich auf drei Stunden Musik von der AC/DC-All-Stars-Band freuen. Außerdem werden zwei internationale Ehrengäste vor Ort sein. ,,Ivan Gac aus Chile ist der wohl beste Brain Johnsen-Imitator der Welt. Wir haben ihn extra für dieses Event einfliegen lassen. Stimmlich kommt keiner näher an Brian Johnson ran’’, weiß Hugo Sepulveda, einer der Organisatoren der Veranstaltung. ,,Der zweite ist Matteo Giovannone, der wohl beste Bon Scott-Imitator. Man hört ihn singen und die Gänsehaut ist garantiert.’’

Die Veranstaltung findet im Schützensaal in Ohrdorf, Zur Nachtweide 24, statt. Tickets gibt es bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter luxus1977@web.de. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Facebook-Seite zum AC/DC Fanmeeting Ohrdorf.

Auf dem Gelände kann gecampt werden.

red

