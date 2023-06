Vodoo Lounge tritt bei Wunschkonzert in Meinersen auf

Der Kulturverein Meinersen präsentiert auch in diesem Jahr wieder das große Wunschkonzert im Rathauspark. Am heutigen Samstag treten zwei Bands auf. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist aber bereits ab 18 Uhr.

Die Sängerin Lina Jacobs und ihre Band kommen aus Hannover. Foto: Cora Trinkaus

Hauptband ist in diesem Jahr die Rolling-Stones-Tribute-Band Voodoo Lounge aus Braunschweig. Sie bringen neben all den Klassikern der Rolling Stones auch weitere Rock’n’Roll-Hits auf die Bühne. Die Vorband des Abends heißt Me & Ms Jacobs. Die Sängerin Lina Jacobs und ihre Band kommen aus Hannover und kreieren einen Sound aus Vintage Rock und Soul Pop.

Es gibt eine Abendkasse

Tickets im Vorverkauf gibt es für 20 Euro bei Reservix, bei La Pralina in Meinersen, der Mühlenbäckerei Grete in Hillerse, Manus Schreiben & Schenken in Leiferde und dem Kulturverein Gifhorn. An der Abendkasse kosten die Tickets 25 Euro.

red

