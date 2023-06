Gifhorn: Mit über 3 Promille im Lkw unterwegs

Gifhorn Bei einer Verkehrskontrolle in Hankensbüttel stoppt die Polizei einen 34-jährigen Lkw-Fahrer. Außerdem: Diebe stehlen Dachlatten in Müden.

Starker Alkoholgeruch hat die Polizei des Kommissariats Wittingen stutzig gemacht: Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in der Straße An den Fischteichen in Hankensbüttel stellte die Polizei bei einem 34-jährigen Lkw-Fahrer fest, dass er mit 3,12 Promille den Wagen gefahren hatte. Laut Pressemitteilung wurde dem Mann daraufhin im Klinikum Wittingen eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis eingezogen. Außerdem muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

750 Euro Schaden durch Diebstahl von Holzdachlatten in Müden

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 6 und 16.30 Uhr etwa 750 laufende Meter Holzdachlatten aus einem Rohbau im Weißdornring im Ortsteil Dieckhorst gestohlen. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 750 Euro.

Die Polizei Meinersen sucht weiterhin Zeugen oder Hinweise: Tel.: 05372 97850.

