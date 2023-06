Hillerses Großprojekt: Allwetterplatz ersetzt den B-Platz

Der Baustart ist erfolgt: Nach intensiven Debatten und langer Planungszeit baut die Gemeinde Hillerse einen Allwetterplatz. Anstelle des immer schwieriger zu bespielenden B-Platzes entsteht ein neues Sportfeld mit einer erheblichen Steigerung der Nutzbarkeit.

Bürgermeister Philipp Raulfs dankte im Rahmen des Spatenstichs allen Beteiligten aus Rat, Verwaltung, TSV Hillerse und der ausführenden Firma. „Das Projekt war von Beginn an durch ein hohes Engagement aller Beteiligten geprägt. Nur deshalb sind wir so weit gekommen, darauf können wir gemeinsam stolz sein“, so Raulfs.

Fördermittel ermöglichen den Bau des neuen Platzes

Erste Überlegungen und Planung für das Projekt waren bereits im Jahr 2015 gestartet. Für das Großprojekt stehen seitens der Gemeinde Hillerse 990.000 Euro zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 262.000 Euro. Die Fördermittel betragen rund 728.000 Euro. „Ein Projekt dieser Größenordnung können wir nur realisieren, weil wir erhebliche Fördermittel vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport und vom Landkreis Gifhorn erhalten und auch der Verein sich engagiert. Dafür sind wir dankbar“, sagt Gemeindedirektor Ralf Heuer. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der Bau des Allwetterplatzes eine positive Weiterentwicklung der Vereinslandschaft in der Gemeinde haben wird.

Stefan Kalberlah, Vorsitzender des TSV Hillerse und Lars Westergaard, Spartenleiter Fußball, fassen zusammen: „Es ist ein riesiger Schritt für unseren Verein. Wir sind zukunftsfähig aufgestellt und werden weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten. Schön, dass der Bau jetzt losgeht“.

Mit dem Bau des Allwetterplatzes entsteht in Hillerse die wohl modernste Sportstätte im gesamten Landkreis Gifhorn. Eine Automatische Bewässerung des Rasenplatzes, automatische Rasenmäher sowie eine hochmoderne LED-Flutlichtanlage sind bereits installiert.

Übersicht der Fördermittel:

Kommunaler Eigenanteil:262.483 €

Eigenanteil TSV Hillerse:25.000 €

Sportstättenförderung Landkreis Gifhorn:100.000 €

Sportstättensanierungsprogramm Land Niedersachsen:387.759 €

Förderung Sanierung kommunaler Einrichtungen:214.758 €

