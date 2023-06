Gifhorner Schülerticket soll zu Deutschlandticket werden

Die SPD-Kreistagsfraktion Gifhorn setzt sich für die Umwandlung des kreisweiten 30-Euro-Schülertickets in ein Deutschlandticket mit Sozialticket ein. Ein entsprechender Antrag zur Prüfung wurde für den nächsten Kreisverkehrsausschuss gestellt. Das teilt die Fraktion in einer Pressemitteilung mit.

Nutzung des bundesweiten Nahverkehrs – auch in den Schulferien

Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gifhorner Kreistag, Brigitte Brinkmann, erläutert: ,,Mit der Umwandlung des 30-Euro-Schülertickets in das Deutschlandticket würden wir für die Schülerinnen und Schüler ein starkes Angebot schaffen. Der Landkreis Gifhorn soll sich deshalb beim Regionalverband Großraum Braunschweig dafür einsetzen und prüfen, inwiefern das Schülerticket per Zuschuss in das Deutschlandticket umgewandelt werden kann. Das Deutschlandticket ist ein wichtiger Meilenstein für kostengünstigen ÖPNV für den gesamten Nahverkehr. Schülerinnen und Schüler, die bereits im Landkreis Gifhorn das begrenzte 30-Euro-Schülerticket beziehen, könnten mit einer Aufwertung entsprechend bundesweit den Nahverkehr auch in den Schulferien nutzen.’’

Der entsprechende Antrag der SPD-Kreistagsfraktion mit Prüfauftrag wurde bei Landrat Tobias Heilmann eingereicht, heißt es von der Fraktion.

