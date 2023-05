Isenbüttel. Die 20. Auflage von ,,Sport am Tankumsee’’ findet am 2. Juli statt. Anmeldungen für die Drachenbootregatta sind noch möglich.

Gastgeber, Organisatoren und Sponsoren rühren die Werbetrommel für die 20. Auflage von Sport am Tankumsee.

Schnelle Drachenboote Zu ,,Sport am Tankumsee’’ werden tausende Besucher erwartet

Am 2. Juli ist es endlich wieder soweit: Bei der 20. Auflage des Familien-Sportevents„Sport am Tankumsee“ sind Besucher zum Zuschauen, Anfeuern, Mitmachen und Ausprobieren etablierter und neuer Sportarten eingeladen. Zu dem Sommer-Spektakel, das in der gesamten Region für Furore sorgt, werden erneut tausende Besucher erwartet.

Bewährter Höhepunkt und größter Publikumsmagnet ist alle Jahre wieder die Drachenbootregatta, für die bis zum Erreichen des Limits von 30 Booten bis zum 10. Juni noch Anmeldungen möglich sind. Neben der Regatta wird es auch wieder ein großes Sportangebot geben, bei dem sich rund 20 Vereine aus der Region einbringen, die zum Zuschauen an der Bühne oder zum Mitmachen auf dem Gelände einladen.

Von Hobby-Horsing bis Hula-Hoop-Reifen

Neben Klassikern wie Tauchen und Basketball sind auch einige Trendsportarten auf der Meile vertreten. Darunter Hobby Horsing oder Steckenpferd-Reiten, das vom SV Ribbesbüttel präsentiert wird. Die SSG Gifhorn ist mit ihrer neuen Sparte Blasrohrsport vertreten. Der SV Groß Schwüler komplettiert das Trio der neuen oder wiederentdeckten Sportarten mit Hula-Hoop-Reifen, die bei Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen zum Einsatz kommen. Der Kreissportbund ist mit dem Mini-Sportabzeichen und der Sport-Station des TSV Meine vertreten. Auf Wagemutige wartet ein Kletterturm, auf diejenigen die mehr über gesunde Ernährung erfahren wollen, beispielsweise der Infostand der Krankenkasse AOK. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Tafel Gifhorn wird im großen Pavillon Kaffee und Kuchen anbieten. Ein Food-Truck sorgt die deftige Speisen und kühle Getränke.

Planung und Organisation teilen sich die Samtgemeinde Isenbüttel mit der Stadt Gifhorn und der Tankumsee Betriebsgesellschaft. Zudem sind etliche Partner und Sponsoren im Boot, die auf der Meile mit Ständen und Aktionen vertreten sind.

Für das Gastgeber-Gespann steht auch sportlich einiges auf dem Spiel. Denn beide werden sich erneut auf dem Wasser einen Wettstreit der Verwaltungsboote um den Wanderpokal „Goldenen Aktenordner“ liefern. Dazu gehört verlässlich auch die alljährliche Frotzele im Vorfeld, die Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich beim Pressetermin einläutete. „Wenn wir die Boote besteigen ist die Freundschaft vorbei“, sagte er. An Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus gewandt ergänzte er: „Ihr habt den Titel zu verteidigen und wir haben unseren Ruf zu verlieren“. Auch die Samtgemeinde Meinersen hat ein Boot gemeldet. Der Landkreis Gifhorn denkt noch über die Teilnehme nach.

Teams paddeln um die Wanderpokale

„Für die Zuschauer steht meist die Regatta im Vordergrund und tritt das Sportfest in den Hintergrund“, sagte Fachbereichsleiter Thorsten Müller, bei dem organisatorisch die Fäden zusammenlaufen. Die Teams paddeln nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch um weitere begehrte Wanderpokale, wie den Sparkassen-, LSW- und den Sponsoren-Cup. In dieser Kategorie treten die LSW Dragons und das Team Egger gegen den Titelverteidiger Conti-Drachen, um Frontmann Rufat Kalmis an, die als Newcomer mit schwachen Trainingszeiten im Rennen selbst über sich hinausgewachsen waren.

Müller ist froh Sponsoren, wie die Sparkasse dabei zu haben. „Ohne dieses Zutun wäre es nicht möglich die Startgebühren so niedrig zu halten.“ Auch Tankumsee-Geschäftsführerin Annette Böhme freut sich auf das Event. „Der Tankumsee lädt zu Bewegung in frischer Luft ein und ich hoffe, dass viele Menschen diesen Tag bei uns verbringen.“ Weitere Informationen gibt es unter www.sport-am-tankumsee.de.

