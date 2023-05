Besucherrekord beim Weinfest in Rethen

Das Weinfest in Rethen war an beiden Tagen sehr gut besucht.

Zum 12. Mal waren das Schützenkorps Rethen und das Weingut Hammen aus Schornsheim Gastgeber des Weinfestes am Schützenhaus in Rethen. Auch das Team von Nino trug am Samstag mit Gegrilltem und anderen Leckereien zum Gelingen eines tollen Festes bei.

In diesem Jahr wurde sowohl am Freitag als auch am Samstag ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Am Freitag konnten beim „Tasting“ je drei verschiedene Weine , die zu einer Kombination gehörten, getestet und bei zutreffendem Geschmack auch bestellt werden. Diese Art der Weinverkostung wurde 2022 zum ersten Mal angeboten und in diesem Jahr von vielen Weinliebhabern gern in Anspruch genommen.

Die Organisatoren sind zufrieden

Samstag waren soviel Gäste anwesend wie nie zuvor. Alle konnten nach Lust und Laune Weine, Sekte und Säfte probieren und sich dafür vorab mit Ninos leckerem Essen stärken. Bis spät am Abend hatten der Organisator des Festes Jörg Tiede und sein Helferteam alle Hände voll zu tun.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de