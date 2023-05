Es ist Halbzeit bei der Gifhorner Aktion Stadtradeln

Alle, die in Gifhorn leben, arbeiten, zur Schule gehen oder aktiv in einem Verein sind, können an der Aktion teilnehmen. Die gefahrenen Kilometer können bequem über die App oder unter www.stadtradeln.de eingetragen werden.

Die ersten zwei Wochen sind vorbei und damit ist Halbzeit bei der Aktion Stadtradeln. Seit dem Start des Wettbewerbs am 11. Mai haben sich die Gifhornerinnen und Gifhorner mächtig ins Zeug gelegt. In der ersten Woche haben sich bereits 1111 Radelnde in der Stadtradel-App angemeldet und haben seitdem 41.000 km zurückgelegt. Damit wurden schon in der Hälfte des Aktionszeitraums rund sieben Tonnen CO2 durch den Umstieg vom Auto auf das Rad vermieden. Ein tolles Ergebnis, aber jetzt gilt es weiter am Ball zu bleiben, findet das Organisations-Team der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung der Stadt Gifhorn.

Wer Lust hat mitzumachen, kann immer noch einsteigen und sich auf der Stadtradel-App anmelden. Alle, die in Gifhorn leben, arbeiten, zur Schule gehen oder aktiv in einem Verein sind, können an der Aktion teilnehmen. Die Teilnahme ist ganz einfach. Entweder man tritt einem bereits bestehenden Team als Einzelperson (zum Beispiel „Offenes Team – Gifhorn“) bei oder bildet ein eigenes Team, bestehend aus mindestens zwei Personen. Die gefahrenen Kilometer können bequem über die App oder unter www.stadtradeln.de eingetragen werden.

Die Teilnahme ist auch ohne App möglich

Aber auch ohne App oder Internet ist die Teilnahme möglich: Einfach gefahrene Kilometer im Radelprotokoll des Stadtradeln-Flyers eintragen und bis zum 7. Juni ausgefüllt an Stadt Gifhorn, Klimaschutzmanagement, Marktplatz 1, 38518 Gifhorn senden oder an der Rathaus-Info abgeben. Erhältlich ist der Flyer an verschiedenen Auslagepunkten in der Stadt sowie im Rathaus.

Spielplatztour findet am 26. Mai statt

Außerdem gibt es wieder interessante Fahrradtouren zu verschiedenen Themenschwerpunkten, für die man sich noch anmelden kann, wie zum Beispiel die Spielplatztour am 26. Mai zu ausgewählten Spielplätzen, die sich besonders an Familien mit Kindern richtet. Anschließend können die Teilnehmenden Verbesserungsvorschläge abgeben. Treffpunkt: Brunnen am Marktplatz, Anmeldung bis 26. Mai, 12 Uhr unter klimaschutz@stadt-gifhorn.de.

