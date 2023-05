Beregnungsverband Meinersen erhält 81.934 Euro

Im Rahmen der Förderrichtlinie „Klimafolgenanpassung Wasserwirtschaft“ gehen 81.934 Euro an den Beregnungsverband Meinersen. Damit werden Vorhaben unterstützt, die die Wasserwirtschaft an die Auswirkungen der Klimakrise anpassen und dabei helfen, ein integriertes und nachhaltiges Wassermengenmanagement zu verankern. In Meinersen ist das das Projekt „Wassermengenmanagement durch Wasserrückhalt zur Klimawandelanpassung“. Anlässlich dieser Förderung trafen sich nun der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs und Landrat Tobias Heilmann mit Heinrich Beutner vom Beregnungsverband sowie dem Meinerser Bürgermeister Thomas Spanuth.

„Auch bei uns vor Ort müssen wir die richtigen Weichen in Sachen Klimakrise stellen. Dazu gehört eine innovative Wasserwirtschaft, die die Bedeutung unserer Landwirtschaft trotzdem nicht vergisst. Landwirtschaft und Klimaschutz gehen hier in Meinersen Hand in Hand. Daher war es mir ein Anliegen, die Projektidee auch einmal vor Ort zeigen zu lassen. Ich bin froh über das Engagement der Verantwortlichen vom Beregnungsverband und dass ich aus dem Land mit Fördergeldern unterstützen konnte“, so Raulfs.

Die Grundwassermenge soll ansteigen

Bei dem Projekt geht es darum, Wasser in Gräben anzustauen, damit die Grundwassermenge steigt. Dadurch werden die Felder nasser und es muss weniger beregnet werden. „Wir führen hier ein Pilotprojekt durch. Wir möchten das Wasser im Gebiet halten, denn es ist natürlich schlecht, wenn Gräben austrocknen und Pflanzen veröden. Die im Rahmen des Projektes erworbenen Daten stellen wir gerne dem Landkreis und auch unserem Dachverband zur Verfügung, damit auch anderswo vergleichbare Projekte starten können. Als Beregnungsverband sind wir glücklich über die Förderung vom Land, die unsere Kosten für die Projekte etwas abmildert“, so Heinrich Beutner, Vorsitzender des Beregnungsverbands.

Wie kann mit den Klimafolgen umgegangen werden?

Auch Landrat Tobias Heilmann zeigte sich angetan vom Projekt in Meinersen: „Gute Strategien für die Anpassungen und den Umgang mit Klimafolgen zu entwickeln, ist eine zentrale Herausforderungen für alle Akteure direkt vor Ort im Landkreis. Hierzu gehört auch ein integriertes und nachhaltiges Wassermengenmanagement. Die Förderung für den Beregnungsverband Meinersen zum Mengenmanagement und zum Wasserrückhalt hilft innovative Maßnahmen zu entwickeln, damit wir auch weiterhin Wasser in ausreichender Qualität und Quantität für die Wasserversorgung, zum Bedarf und für die Landwirtschaft bereitstellen können. Hierzu hat sich auch im Kreis ein politischer Arbeitskreis Forum Wasser gegründet, der Mitte Juni die Arbeit aufnimmt und ebenfalls an regionalen Konzepten arbeiten wird.“

