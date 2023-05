Gifhorn. Der Test für medizinische Studiengänge wird am 16. August im Gifhorner Schloss simuliert. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

Die Simulation des TMS findet am 16. August von 9 bis circa 17 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses statt. Anmeldeschluss ist der 9. August.

Auf dem Weg zum Medizinstudium Landkreis Gifhorn bietet Simulation des Medizinertests an

Der Landkreis Gifhorn und die Agentur für Arbeit Gifhorn bereiten junge Menschen, die Medizin studieren möchten, durch die Simulation des Tests für medizinische Studiengänge (TMS) auf den zentralen Zulassungstest vor.

Die Simulation des TMS findet am 16. August von 9 bis circa 17 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses, Schlossplatz 1, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Angeschafft und zum Test mitgebracht werden muss lediglich das Lehrmaterial „Test für medizinische Studiengänge und Eignungstest für das Medizinstudium III, Originalversion III des TMS/EMS“ für 14,95 Euro. Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt über das Wolfsburger Berufsinformationszentrum unter www.eveeno.com/biz-wolfsburg-tms. Anmeldeschluss ist der 9. August. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Dem Ärztemangel auf dem Land soll vorgebeugt werden

„Besonders auf dem Land wird es immer schwerer Haus- und Fachärzte zu finden“, kommentiert Landrat Tobias Heilmann. „Als Landkreis Gifhorn engagieren wir uns an vielen verschiedenen Stellen, um dem Ärztemangel in unserer Region vorzubeugen. Hierzu zählt auch, für angehende Studierende beste Voraussetzungen zu schaffen und ihnen einen Start in das Studium zu ermöglichen. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Gifhorn wollen wir ambitionierte, junge Menschen aus dem Landkreis Gifhorn bestmöglich auf den Medizinertest vorbereiten und darin unterstützen, die ersten Hürden auf dem Weg zum Medizinstudium erfolgreich zu meistern.“

Reale Testsituation wird simuliert

Andrea Franke und Diana Romanowski, Studien- und Berufsberaterinnen der Arbeitsagentur Gifhorn erläutern: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einer ganztätigen Simulation einen kompletten Originaltest aus den letzten Jahren - natürlich unter Einhaltung aller Zeitvorgaben und in einer realen Testsituation – durchführen. Anschließend erhalten sie Hinweise zur effektiven Testbearbeitung und Tipps für eine gründliche Testvorbereitung. Ziel ist es, gut vorbereitet und damit souveräner in den echten Medizinertest zu gehen.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de