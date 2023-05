Hier gibt es zu Himmelfahrt frische Brötchen im Kreis Gifhorn

Frische, knusperige Brötchen, Baguettes und Croissants dürfen bei keinem Frühstück zu Chrsiti Himmelfahrt fehlen. Aber nicht alle Bäckereien haben diesen Donnerstag geöffnet, der im Volksmund auch Vatertag genannt wird. Wer nicht auf frische Brötchen und leckeren Kuchen verzichten möchte, dem verrät unsere Aufstellung, wo welche Bäckerei-Filialen während des Feiertags zu welchen Zeiten geöffnet haben.

Bei der Heidebäckerei Meyer aus Wahrenholz sind viele Filialen am Donnerstag geöffnet. So hat zum Beispiel das Café-Magie in Grußendorf von 7 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, das Café-Magie Triangel von 7 bis 17 Uhr, das Café-Magie in Meine von 7.30 bis 17 Uhr, der Hüüs Hof in Wahrenholz von 7 bis 17 Uhr und das Café-Magie Wittingen von 7.30 bis 10.30 Uhr.

Der Gifhorner Großbäcker Leifert bietet seine Backwaren am Donnerstag in zwei Fillialen an: Einmal in der Ursprungsfiliale in der Celler Straße 46 in Gifhorn sowie im Isenbütteler Drive-In, Am Krainhop 1 – diese Station befindet sich direkt vor dem Raiffeisen-Markt an der Ecke Moorstraße / K 114. Beide Filialen haben von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Auch beim Löwenbäcker Schaper gibt es leckere Brötchen am Feiertag. Geöffnet sind die Filialen in Meine im Rewe-Markt an der Hauptstraße (Marktplatz) und in Calberlah am Netto-Markt, Windmühlenweg 2. Beide Häuser sind jeweils von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Definitiv geschlossen haben am Donnerstag die Cadera-Filialen in Gifhorn, Groß Oesingen und Wesendorf, sowie die Bäckerei Pöthig in Gifhorn.

Auch die Bäcker-Filialen Hacke in Meinersen und Ahnsen haben diesen Donnerstag nicht auf. Aber Bäckermeister Torsten Hacke hat eine Alternative parat: „Es gibt Mittwoch dafür Omas Brötchen halbgebacken und Mehrkornbrötchen halbgebacken zum Fertigbacken für zu Hause. Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen und Brötchen 5 bis 8 Minuten aufbacken, je nach gewünschten Bräunungsgrad.“

Weitere Artikel zum Thema

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de