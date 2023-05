Bauarbeiten für die Förderschule in Meinersen beginnen

Meinersen. Ziel ist es, die Förderschule des Landkreises Gifhorn für Geistige Entwicklung in Meinersen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 an den Nutzer zu übergeben

Am 8. Mai ist der offizielle Spatenstich für den Neubau der Förderschule des Landkreises Gifhorn für Geistige Entwicklung in Meinersen erfolgt. Die ersten Erdarbeiten haben bereits begonnen. Ziel ist es, die Förderschule zum Schuljahresbeginn 2024/2025 an den Nutzer zu übergeben. Unterdessen wurde die Teilbaugenehmigung erteilt. Die Erdarbeiten haben bereits begonnen. Die Förderschule wird bei einer vollständigen Belegung der Jahrgänge eins bis zwölf von 168 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Diese werden von circa 100 Lehrerinnen und Lehrern, pädagogischen Begleitpersonen, Therapeuten und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern betreut. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Das Projekt wird auf 39,9 Millionen Euro geschätzt

Die Schule wird ebenerdig auf einer Bruttogrundfläche von rund 8.800 m² gebaut werden. Das Raumkonzept beinhaltet unter anderem 24 allgemeine Unterrichtsräume mit angrenzenden Differenzierungsräumen, zwölf Fachunterrichtsräume (zum Beispiel Werken, Lehrküchen, Sachunterricht, Textil, Kunst, Musik), Therapiebereiche für unterschiedliche Einschränkungen, eine Einfeldsporthalle, einen Küchenbereich mit Mensa und einen offenen Aulabereich mit Bühne. Die entsprechenden sanitären Anlagen sowie die in den einzelnen Clustern notwendigen Förderpflegeräume sind ebenfalls in dem Raumkonzept enthalten. Die Kosten des Projektes werden auf 39,9 Millionen Euro geschätzt.

Der Bau wurde bereits im Februar 2022 beschlossen

Zum Hintergrund: Die Entscheidung zum Bau der Förderschule am Standort Meinersen wurde in der Kreistagssitzung des Landkreises Gifhorn bereits im Februar 2022 beschlossen. Mit der Durchführung wurde die SchulsanierungsGmbH beauftragt. Nach dem Beschluss wurden ein Generalplaner ausgeschrieben und der Vertrag mit dem Architekturbüro Die Planschmiede 2KS im Juli 2022 unterzeichnet. Bereits im August 2022 konnten die ersten Entwürfe vorgelegt werden. Der Bebauungsplan wurde am 4. Mai in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Meinersen beschlossen.

red

