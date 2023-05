Schüler der IGS Sassenburg gestalten Westerbecker Pflegeheim

In Kooperation mit dem Pflegeheim Haus Eichenhof in Westerbeck schrieb der Fachbereich Kunst der IGS Sassenburg erstmalig die Teilnahme an einem schulinternen Gestaltungswettbewerb aus. Die Wand des Speise- und Aufenthaltsraum in einem der Wohnbereiche des Westerbecker Pflegeheims sollte neu gestaltet werden. So konnten alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse einen Entwurf einreichen und hoffen, dass ihr Bild tatsächlich als großes Wandbild realisiert wird. Es galt eine eigenständige Gestaltung mit ansprechendem Inhalt zu entwickeln, in der auch die Zielgruppe berücksichtigt wird.

Ruben Krenzke, verantwortlicher Lehrer für das Fach Kunst in der Sekundarstufe, bereitete gemeinsam mit Tobias Umberger, einem Mitarbeiter des Pflegeheims, den Wettbewerb vor. In großer Runde wurden die Gewinner bekannt gegeben. Den ersten Platz belegte Nieke Reinsch aus dem elften Jahrgang mit einer pittoresken Landschaftsmalerei, auf der Mühlen und der Eichenhof zu sehen sind. Der zweite Platz ging an Hannah Schleiss aus dem neunten Jahrgang. In ihrem grafischen Entwurf schaut der Betrachter von oben auf einen Koyteich. Lina Jurzick aus dem siebten Jahrgang belegte den dritten Platz mit einem illustrativen Bild zu einem Sinnspruch, dicht gefolgt von Emma Jaskowiak, ebenfalls aus dem siebten Jahrgang, die eine gelungene Zeichnung einreichte.

Der Förderverein der Schule belohnte das Engagement mit hochwertigen Zeichensets. Alle Teilnehmerinnen werden den Gewinnerentwurf im Juni gemeinsam an die vorgesehene Wand malen. Für die Zukunft plant der Fachbereich der Schule weitere Ausschreibungen, heißt es in einer Pressemitteilung der IGS Sassenburg.

red

