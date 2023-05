Künstler treffen sich zur Internationalen Werkstattwoche in Lüben

Seit 1991 richten der Kulturverein Wittingen und die Stadt Wittingen im Dorf Lüben, sieben Kilometer nordöstlich von Wittingen, alle zwei Jahre die Internationalen Werkstattwochen Lüben aus. Gegründet mit dem Ziel, die Verständigung zwischen den Menschen in den alten und neuen Bundesländern zu fördern, hat sich dieses Symposium mittlerweile zu einer festen kulturellen Einrichtung der Region entwickelt, die Kreativen aus aller Welt die Möglichkeit bietet, sich kennenzulernen und auszutauschen. Zusätzlich erhalten Schüler und Studenten aus dem Landkreis Gifhorn und der Altmark die Gelegenheit, mit den Künstlern zu arbeiten. Im besonderen Maße sind von Anfang an die Lübener Bürger einbezogen worden, bei denen die Teilnehmer während der Woche auch wohnen. Die Lübener Tenne ist der Treffpunkt für Gäste und Gastgeber. Fast 120 Künstler aus 25 Ländern haben so seit 1991 in Lüben mit der Bevölkerung gelebt und gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins Wittingen.

Workshops für Schüler und Erwachsene

Zur 16. Internationalen Werkstattwoche, die vom 1. bis 9. Juli stattfindet, hat die Jury 18 Künstler aus sieben Ländern ausgewählt: aus Deutschland, Georgien, Iran (neu dabei), Israel, Italien, Lettland und den Niederlanden. Sie arbeiten in den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Installation/Performance, Bildhauerei und Graffiti. Während der Woche ist es möglich und erwünscht, den Schaffenden über die Schulter zu schauen. Allerdings ist ihnen freigestellt, wo sie arbeiten, ob im Dorf oder in der Feldmark, teilt der Kulturverein mit. Für Grundschüler (3. Juli, Leitung: Carolin Kern) und Erwachsene (4. Juli, Leitung: Martina Wempe) werden Workshops angeboten. Am 5. Juli findet auch während dieser Werkstattwoche der Schülertag statt, während dessen interessierte Schüler aus der Region die Gelegenheit erhalten, am Symposium teilzunehmen.

Werkstattwoche endet mit einem Konzert

Die entstandenen Arbeiten werden am 8. Juli (16 bis 21 Uhr) und 9. Juli (10 bis 18 Uhr) in der Lübener Tenne und im Dorf präsentiert. Die Werkstattwoche endet am Sonntag, 9. Juli, mit einem Konzert des Gesangsensembles „Voice & More“ im Hof der Lübener Tenne.

Weitere Informationen und Termine finden Interessierte unter www.internationale-werkstattwoche.de.

