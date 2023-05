„Die Elite“ der Jugendfeuerwehr Meine gewinnt in Bechtsbüttel

Jugendfeuerwehr Bechtsbüttel feiert 60. Geburtstag

Rund 120 Kinder und Jugendliche nahmen am Samstag am Orientierungsmarsch der Jugendfeuerwehren aus dem Papenteich teil. Ausrichter war die Jugendfeuerwehr Bechtsbüttel, die in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen feiert und die älteste Jugendfeuerwehr im Landkreis Gifhorn ist.

Foto: Hans-Martin Burmeister / FFW Bechtsbüttel