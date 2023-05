Bundestag: Gifhornerin trifft Hubertus Heil am Girls Day

Gifhorn. Die achtzehnjährige Julika Windrich aus Gifhorn durfte anlässlich des Girls Days zwei Tage im Deutschen Bundestag in Berlin verbringen.

Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil und Julika Windrich aus Gifhorn am Girls‘ Day.

Für zwei Tage hinter die Kulissen des Deutschen Bundestages schauen - 61 junge Frauen aus ganz Deutschland hatten dazu anlässlich des Girls Days der SPD-Bundestagsfraktion die Gelegenheit. Auf Einladung des Gifhorner Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil nahm die achtzehnjährige Julika Windrich aus Gifhorn am Girls Day teil. „Im Rahmen des Girls Days 2023 durfte ich zwei Tage in Berlin verbringen. Neben der Besichtigung des Reichstagsgebäudes konnte ich einen Einblick in die Arbeit eines Abgeordneten bekommen. Vor allem durch den Austausch und die Diskussionen mit den anderen Mädchen sowie den persönlichen Kontakt zu den Abgeordneten und Mitarbeitern konnte ich viele spannende Eindrücke sammeln und neue Erfahrungen machen“, fasst Windrich ihre Teilnahme zusammen.

Auf dem Programm standen unter anderem ein politisches Planspiel, in dem der Weg eines Gesetzes nachgespielt wurde, die Teilnahme an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages und spannende Gesprächsrunden unter anderem mit SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, heißt es in einer Pressemitteilung des Wahlkreisbüros von Hubertus Heil.

Frauenanteil im Bundestag beträgt 35 Prozent

Julika Windrich traf außerdem Hubertus Heil zum Gespräch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dabei beantwortete Heil viele Fragen zu seinem Werdegang und dem Alltag als Bundestagsabgeordneter für Gifhorn-Peine sowie als Bundesminister für Arbeit und Soziales. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag beträgt aktuell nur rund 35 Prozent - zu wenig findet Hubertus Heil: „Seit vielen Jahren stagniert der Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Mit dem Girls Day möchten wir als SPD-Bundestagsfraktion unseren Beitrag dazu leisten, junge Frauen für Demokratie und Politik zu begeistern.“

