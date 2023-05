Gifhorner Angelverein dezimiert Weißfischbestand im Schlosssee

Gifhorn. Die gefangenen Fische wurden anschließend ins Viehmoor in Leiferde umgesetzt und an die Storchaufzuchtstation als Zufutter geliefert.

Der Angelsportverein überreichte einen Scheck über den Betrag von 1035 Euro an das DRK-Wunschmomente-Team.

Am Schlosssee fand eine Hege-Veranstaltung anlässlich des 90-jährigen Vereinsjubiläums des Angelsportvereins ASV Gifhorn statt, um den überproportionalen Weißfischbestands zu dezimieren. Die im Vorfeld beurteilte Situation durch Gewässerwart Markus Wiese machen eine solche Aktion erforderlich.

Vereinsvorsitzende Angelika Flohr-Schild begrüßte 36 Petrijünger aus anderen Vereinen, die als Gast am Gifhorner Schlosssee zugegen waren. Auch die stellvertretende Vorsitzende Kerstin Naß, die die Veranstaltung mit ihrem Team mit viel Mühe und Einsatz plante, erfreute sich über viele bekannte Gesichter aus den befreundeten Vereinen. Sportwart Sven Bäse erklärte die Rahmenbedingungen und Ziel und Zweck der Hegemaßnahme. Den Anglern wurden die Angelplätze erläutert und zugewiesen, damit auch die speziellen Uferbereiche geschont blieben. Mit größter Sorgfalt und Sauberkeit verhielten sich die Anwesenden an den Angelplätzen, um die Flora und Fauna zu schützen. Auch die anwesenden Gewässerwarte sowie die Fischereiaufsicht konnten sich von dem vorbildlichen Miteinander überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportvereins.

Der Zustand der geangelten Fische ist gut, die Population zu vielfältig

Die gefangenen Fische wurden anschließend ins Viehmoor in Leiferde umgesetzt. Auch für die Storchaufzuchtstation lieferte der ASV Gifhorn einige Fische als Zufutter. Die Beurteilung der Fische, was den Zustand und den Befall betrifft, fiel sehr positiv aus. Jeder Angler füllte hierzu ebenfalls einen Beurteilungsbogen aus. Allerdings was die Verbuttung, Fischgröße und die Artenvielfalt betrifft, zeigte sich, wie im Vorfeld schon bekannt, dass die Population zu vielfältig ist.

Im Frühjahr ist dies für ein Gewässer noch kein Problem. Im Sommer bei hoher Wassertemperatur und wenig Sauerstoff könnte bei einer Verbuttung und Überpopulation kritische Werte für ein Gewässer hervorgerufen werden, so einer der Gewässerwarte des ASV Gifhorn. Auch Bürgermeister Matthias Nerlich zeigte sich sehr erfreut, dass alles reibungslos am Gewässer verlief und über den Austausch mit allen Beteiligten.

Sportwart Sven Bäse erörterte nochmals die Vorgehensweise und den Sinn und Zweck. Ein positives Statement kam auch von dem ausgebildeten Gewässerwart Michael Radtke, der die gefangenen Fische mit weiteren Helfern ins Viehmoor umsetzte.

DRK-Wunschmomente-Team erhält 1035 Euro

Der Angelsportverein überreichte einen Scheck über den Betrag von 1035 Euro an das DRK-Wunschmomente-Team. Alle Erlöse des Benefizangelns und Geldsammlungen wurden explizit für diesen Zweck gesammelt.

