Der Schießclub Eickhorst eröffnet die Schützenfest-Saison

Die Schützenfest-Saison im Landkreis Gifhorn hat begonnen. Im Papenteich machte der Schießclub Eichhörnchen Eickhorst den Auftakt und feierte von Freitag bis Sonntagnachmittag.

Die Majestäten proklamierte Vorsitzender Hanno Wiehe am Samstagabend beim Königsball: Großer König wurde Heiko Hülsebus jun., Kleiner König Andreas Meier, Große Damenkönigin Ariane Reimers, Kleine Damenkönigin Franziska Lorenz, Großer Jugendkönig Jan Siedentopp, Kleiner Jugendkönig Jake Pust. Die Kinderkönige (8 bis 11 Jahre) Lilli Schaper und (bis 8 Jahre) Anna Wendt durften sich schon am Nachmittag freuen. Sie wurden während der Kaffeetafel nach dem Umzug gekürt. Die Organisatoren freuten sich über die vielen Besucher, bereits am Freitagabend war die Zeltdisco ebenso gut besucht.

Beim Königsball ehrte Wiehe Schießsportleiter Fritz Hahn mit einem 3-fachen Eichhörnchen Hoch. Hahn ist Kreisalterskönig des Kreisschützenverbandes Gifhorn geworden. Beim Umzug am Sonntagvormittag mit dem Spielmannszug aus Abbensen wurden die Königsscheiben angenagelt. Es folgten der Ehrentanz und das traditionelle Einölen beim großen König. Beim anschließenden Katerfrühstück mit rund 200 Teilnehmern war das Zelt gut gefüllt. Es wurde bis in den späten Nachmittag mit Musik vom Feuerwehrmusikzug Meine gefeiert, berichtet Björn Walter, Schriftführer des SC-Eichhörnchen Eickhorst.

