Böse ist begeistert vom Umwelttag der Gemeinde Ehra-Lessien

Jörg Böse, Bürgermeister der Gemeinde Ehra-Lessien würde sich zwar über mehr Bürgerbeteiligung beim traditionellen Umwelttag „Saubere Landschaft“ freuen. Allerdings freut er sich auch ganz besonders darüber, dass sich wieder Vereinsvertreter und Vertreter des Kindergartens und der Schule an der Aktion, die sich über zwei Tage erstreckt hatte, beteiligt haben.

Die Kinder haben die Säuberungsaktion auf dem Schulhof und den Spielplätzen der Gemeinde gestartet. Ebenfalls beteiligten sich Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Sammelaktion. Bei gutem Wetter waren mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft dem Aufruf zur Reinigung gefolgt und säuberten die Platzstraße und Teile Lessiens vom Müll. „Über die Teilnahme freue ich mich sehr, das war eine tolle Hilfe und Unterstützung“, sagte der Bürgermeister.

Die Jugendfeuerwehr heizt schon einmal den Grill an

Am zweiten Tag nahmen Bürgermeister Böse auf der Kreuzung in Lessien und sein Stellvertreter Axel Jordan auf dem Schulhofparkplatz die vielen Helfer aus den ortsansässigen Vereinen in Empfang und verteilten mit dem Gemeindearbeiter Mario Dörrheide Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke. Seit etwa 20 Jahren wissen die Vereine, für welche Bereiche sie zuständig sind. Die Schützenvereine und der Sportverein starteten an ihren Vereinsheimen und Fördervereinsvorsitzende Jenny Reissig fuhr die weiteren Helfer an die Außenpunkte, sodass alle in Richtung Bauhof der Gemeinde unterwegs waren. Der Gemeindearbeiter sammelte die am Wegesrand abgelegten Müllsäcke ein und die Jugendfeuerwehr, die erst das Gelände am Brennloch säuberte, glühte schon mal den Grill vor.

Im Anschluss an die Aktion gab es noch Gegrilltes und in gemütlicher Runde wurden Kontakte mit Neubürgern geknüpft. So freute sich Ortsbrandmeister Marcus Daasch, dass er den Georgier Levan, der mit seiner Familie in Ehra lebt und selbst in seiner Heimat Mitglied in der Feuerwehr war, kennenlernen durfte.

