Bewohner im Landkreis Gifhorn wünschen sich Innovationen

1.908 Einwohner des Landkreises Gifhorn gaben in einer Bürgerbefragung ihre Meinung ab. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich die Zeit für die sehr umfangreiche Befragung genommen haben. Ihre zahlreichen Anregungen fließen in die Arbeit des Landkreises mit ein, unter anderem in das Wirtschaftsförderungs-Konzept, das die von uns beauftragte „LennardtundBirner GmbH“ momentan erstellt“, so Landrat Tobias Heilmann.

Nachholbedarf gibt es laut der Bevölkerung vor allem im Norden bei der überregionalen Straßenanbindung und dem öffentlichen Personennahverkehr. Zufrieden sind sie dagegen mit den Naturerlebnissen im Landkreis. „Unsere Bürger haben einerseits die Angebote der Metropolregion Braunschweig-Wolfsburg in erreichbarer Nähe und nutzen gleichzeitig unseren Naturraum. Diese Lebensqualität müssen wir zukünftig noch deutlicher machen“, so Heilmann.

Internetausbau ist noch nicht zufriedenstellend

Schnelles Internet steht auf der Skala der Wichtigkeit ganz oben, der Ausbau ist für die Bürger noch nicht zufriedenstellend. Ein Ergebnis, das der Landrat noch genauer analysieren will. „Der Internetausbau hat für uns oberste Priorität. Wir haben Firmen, deren Wettbewerbsfähigkeit vom schnellen Internet abhängt und als familienfreundlicher Standort müssen moderne Arbeitsmöglichkeiten wie Homeoffice gewährleistet sein.“ Die ersten beiden Baulose des Glasfaserausbaus (Hankensbüttel, Wittingen) sind bauseitig fertiggestellt. „Wir freuen uns, dass bereits über 2000 Kundinnen und Kunden am Netz sind und die Vorzüge des Glasfaseranschlusses genießen“, berichtet Landrat Heilmann.

Automobilbranche sorgt für Wohlstand

Die Arbeitsplätze in der Automobilbranchebringen dem Landkreis Gifhorn Wohlstand. Dies ist deutlich im Vergleich zu anderen Bürgerbefragungen am hohen Durchschnittseinkommen der Befragten zu sehen. Andererseits sorgen sich die Bürger um die starke Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Landrat Heilmann sieht diese Sorge in den zahlreichen öffentlichen Diskussionen um den Verbrennermotor und den Transformationsprozess begründet, meint aber: „Ich habe die Wirtschaftsförderungs-Strategie des Landkreises zur Chefsache gemacht, weil wir uns auf unserem Erfolg nicht ausruhen dürfen. Das sehe ich genau wie die Bürgerinnen und Bürger. Ein gezielter Unternehmensservice und Innovationsmanagement – unterstützt durch die Wirtschaftsförderung, modernes Gewerbeflächenmanagement oder ein professionelles Standortmarketing sind Themen, die wir im derzeitigen Prozess intensiv diskutieren.“

