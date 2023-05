Ab 14. Juni: Lesesommer im Steinhorster Schulmuseum

Der Veranstaltungszeitraum ist neu, vieles andere kommt verlässlich und bewährt daher beim diesjährigen Lesesommer im Schulmuseum Steinhorst. Ab Mittwoch, 14. Juni, wird wieder kultureller Hochgenuss auf dem flachen Land geboten. Insgesamt zehnmal lädt der Verein der Freunde und Förderer des Erich Weniger Hauses in Kooperation mit dem Schulmuseum auf den Steinhorster Schmiedeberg ein.

Vereinsvorsitzende Gunhild Posselt freut sich auf einen bunten Veranstaltungsmix. „In diesem Jahr geht es auf die facettenreichste Weise um die Welt der Worte. Es wird gelesen, gesprochen, gesungen, es wird diskutiert und debattiert, es wird witzig, tiefgründig, kurzweilig, anspruchsvoll, meisterhaft und märchenhaft. Kurzum: Wir präsentieren Literatur und Literarisches aus den unterschiedlichsten Perspektiven und in den unterschiedlichsten Genres.“

Kaum ein Promi aus der Welt des Pop und der Klassik bleibt sicher vor Florian Brauer

Los geht’s am Mittwoch 14. Juni um 19.30 Uhr mit einem Mann, einem Klavier und vielen Rollen. Florian Brauer entert als „Musikpaparazzo“ die Bühne und präsentiert unglaubliche Geschichten aus der Welt des Showgeschäfts. Der Comedian verspricht, dass kaum ein Prominenter aus der Welt des Pop und der Klassik vor ihm sicher sein kann.

Am Freitag, 16. Juni, sprechen Frauke Hinrichs-Keller und Hermann Wiedenroth ab 19.30 Uhr ausgewählte Liebesgedichte zum Abend. Aus den Federn von Walther von der Vogelweide, Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Erich Fried und vielen anderen stammen die Worte über Wonne und Wehmut, Lust und Frust, Sehnsucht und Kummer – stets vergnüglich und mit einem Augenzwinkern vorgetragen.

Schon am nächsten Tag kündigt sich eine kleine Lesesommer-Sensation an: Jörg Thadeusz, renommierter Journalist und Autor, wird in Steinhorst sein neues Buch „Steinhammer“ aufschlagen. Am Samstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr stellt er im Schulmuseum seinen jüngsten Roman vor, der sich an das Leben des Malers Norbert Thadeusz anlehnt, der es als Meisterschüler von Joseph Beuys bis zum Kunstprofessor brachte.

„Kneifen gilt nicht* *cha cha cha“

Einen ungewollt tagesaktuellen Kontext wird Dmitrij Kapitelman im Gepäck haben, wenn er am Mittwoch, 21. Juni, ab 19.30 Uhr aus seinem Roman „Eine Formalie in Kiew“ liest. Der mit dem „Buchpreis Familienroman“ ausgezeichnete Text erzählt von einer Reise nach Kiew, die die deutsche Bürokratie erzwungen hat, weil eine Beglaubigung für den angestrebten deutschen Pass fehlt. Seit 25 Jahren lebt der gebürtige Ukrainer in Berlin, kurz über 30 ist er, als er sich auf den Weg zurück in sein Geburtsland macht. Dort begegnet er der Vergangenheit und schließlich seinen Eltern neu.

„Kneifen gilt nicht* *cha cha cha“ sagt Stefanie Seeländer am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr und stürzt sich gemeinsam mit Malte Hollmann am Klavier in humorvolle Musikinterpretationen. Singend, plaudernd, tanzend und flirtend wird die Kabarettistin und Chansonette von unterhaltsamen Alltagsgeschichten mit koketter Situationskomik berichten.

Für alle Fans der True-Crime-Lektüre wird es am Mittwoch, 28. Juni, spannend. „Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes“ erzählt Birgit E. Orths ab 19.30 Uhr aus exklusiver Insiderperspektive, wie sie in einem spektakulären Fall von organisierter Kriminalität ermittelt hat. Ein rasanter Mix aus echtem Krimi und seltenen Einblicken in behördliche Ermittlungsarbeit.

Die Geschichte von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Lena und einer Elfe

Deutlich ruhiger geht es am Freitag, 30. Juni, zu, wenn das Theater Fadenschein das poetische Märchen „Lenas Fenster“ für Kinder nach Steinhorst bringt. Das offene Spiel aus Tischfiguren und Handpuppen erzählt vom Zauber der Nacht und dem Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Mädchen Lena und einer Elfe. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Vielfach erwartet wird auch in diesem Jahr der begehrte Bücherflohmarkt, der am Sonntag, 2. Juli, rund um das Museumsgelände stattfinden wird. Gegen eine Spende können Bücherwürmer einen eigenen Bücherstand ergattern und dann von elf bis 17 Uhr nach Herzenslust feilschen, handeln und tauschen. Die Plätze müssen angemeldet werden: lesesommer@museen-gifhorn.de

„Film ab“ heißt es am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr. Zu sehen sein wird eine wortreiche Story voller vieldeutiger Diskussionen und Debatten, gespickt mit subtilem Wortwitz unter dem intellektuell interpretierten Motto „Dagegen“ von Sönke Wortmann.

Kein Eintrittsgeld – dafür wird um eine Spende gebeten

Wolfgang Grieger und die High Nees sind am Samstag, 8. Juli, Wiederholungstäter beim Abschlussabend und bilden den Epilog der Reihe. Aus zwei Esslöffeln Quatsch, viel Musik und einem gut durchgehangenem Stück „Firlefanz“ besteht die Musikcomedy „Betreutes Scheitern“ der drei hoch motivierten Künstler. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird kein Eintrittsgeld erhoben. Es wird aber um eine angemessene Spende gebeten, die direkt den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt.

Anmeldungen für sind möglich per E-Mail an lesesommer@museen-gifhorn.de oder per Anrufbeantworter unter (05148) 3039 990. Bei der Anmeldung sind Name, Telefonnummer und die Anzahl der zu reservierenden Plätze zu nennen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de