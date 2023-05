Das Mittelalter-Spektakel am Isenbütteler Tankumsee

Isenbüttel. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, ist mittelalterlicher Spaß für die ganze Familie in Isenbüttel am Tankumsee garantiert.

Beim Mittelalter-Spektakel für die ganze Familie in Isenbüttel am Tankumsee werden auch viele Mittelalter-Bands ihr Können präsentieren.

Unter dem Motto „Die Geschichten der Vergangenheit werden wieder lebendig“ präsentiert die Event-Firma US–Veranstaltungen auch in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, eines der wohl schönsten und spektakulärsten Mittelalter-Spektakel Norddeutschlands in Isenbüttel am Tankumsee. Es ist ein mitreißendes Mittelalter-Spektakel für die ganze Familie mit viel Musik, Kinderspaß, Gaukelei, Handwerk und vielen Händlerständen. Kinder haben freien Eintritt.

Die Besucher erleben eine Zeitreise in das grenzenlose Reich des Mittelalters. Etwa 500 Mitwirkende aus allen Teilen der „Erdenscheibe“ werden die großen und kleinen Besucher in ihren Bann ziehen und für viel Mittelalterspaß und Unterhaltung sorgen.

Es entsteht eine Stadt wie im Mittelalter

Doch was gibt’s zu sehen und zu bestaunen? Unter anderem Schmiedemeister, Töpfer, Gewandschneider, Lederer, Glasperlenhersteller, Pflanzen färben und Runenkunde, Bernstein und Speckstein schnitzen, Schmuckhändler, Sarwürker, Hennamalerei, eine Seilerei und Handklöppeln, Holzschnitzer, Glasobjekte, Porträtzeichner, ein Massagestübchen, ein historisches Fotostudio, ein mittelalterliches Badehaus, ein Schachknappe, ein Medicus und Pestarzt, ein Klangschalentherapeut, Rüstung und Waffenkunde, Filzen und Weben, Räucherwerk, Kräuterkunde und vieles mehr.

Die Mittelalter-Bands Pestilenzia, Bene Vobis, das Piratenpack, der Gaukler Immernochfrank, die Märchen Vom kleinen Volke, ein Fantasy Puppenspiel, zweimal täglich stattfindende Falkner Shows, historische Tänze, Marktumzüge und mystische Wesen, der abendlich stattfindende Pestumzug, ein Fantasy Feuertheater und viele Kinderspiele werden für Kurzweil sorgen.

Ein weiteres Highlight: „Die große Schlacht am Tankumsee“

Die kleinen Recken werden zusammen mit den Greifenrittern um die Vorherrschaft am Tankumsee ringen. Auch in diesem Jahr werden sie versuchen die großen Ritter und die Wikinger im Kampf zu besiegen. Die Kinder können sich außerdem an vielen Mitmachaktionen und an den Handwerksständen probieren und kleine Gegenstände des täglichen Bedarfs anfertigen. Zudem können die kleinen Gäste Lederbeutel fertigen oder sich beim Kindertöpfern, Körbchen flechten, Filzen und Weben, Holzschnitzen, Brettchen weben, Bernstein schleifen und beim Speckstein schnitzen probieren.

Zudem wird es ein historisches Kinderkarussell geben und die Kleinen können sich beim Barfußerlebnispfad, beim Poitanzen, beim Armbrust- und Bogenschießen, bei Hau den Lukas oder beim Mäuseroulette vergnügen. Wem das noch nicht reicht, kann eine Knappen-Ausbildung mit Ritterschlag absolvieren und beim Kinder-Ritterturnier Geschicklichkeit beweisen.

Spannende Geschichten aus einer mystischen, geheimnisvollen Welt

Beim Medicus wird das Kinderschminken angeboten und wer es etwas ruhiger mag, geht ins Märchenzelt „Vom kleinen Volke“ und lauscht den spannenden Geschichten aus einer anderen, mystischen, geheimnisvollen Welt. Außerdem werden Schaukämpfe auf dem Kampfplatz präsentiert, Halunken und Störenfriede werden von der Stadtwache eingefangen und an den Pranger gestellt. Nach den Abendkonzerten und dem mitreißenden „Fantasy-Feuertheater“ um 22 Uhr, verkündet dann der Marktvogt: „Die Pest ist ausgebrochen.“

Mystische Gestalten werden durch die Stadt am Tankumsee ziehen um diese Botschaft zu verkünden. Selbstverständlich werden auch wieder mittelalterliche Köstlichkeiten wie Gegrilltes, Pilz- und Gemüsepfannen, Räuberfackeln, Kaffee und süße Leckereien, Kirsch- und Hellbier, Honigbier, Met, alkoholfreie Getränke und vieles mehr angeboten.

Weitere Infos gibt’s im Internet auf www.mittelalterspass.de.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und mehr:

6. Mai 11 bis 23 Uhr, bis einschließlich 14 Jahre frei

7. Mai 10 bis 19 Uhr, ab 15 Jahre 13,00 Euro

(im Vorverkauf 10,00 Euro)

Personen mit Behinderungen und eine Begleitperson zahlen ermäßigten Eintritt von je 6 Euro.

Vorverkauf beim Verwaltungsbüro Tankumsee, Dannenbütteler Weg 12, 38550 Isenbüttel.

Veranstaltungsinformationen gibt es auch unter der Rufnummer (0160) 29 89 829

