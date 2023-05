„Meinersen muckt“: 7 Bands, 7 Musikstile, 1 Wettbewerb

In Meinersen wird’s mal wieder musikalisch: Die Vorbereitungen für den Musikwettbewerb „Meinersen muckt“ laufen bereits auf Hochtouren und der Meinerser Kulturverein freut sich, am 6. Mai von 19 Uhr an ganz unterschiedliche Bands auf der Bühne im Kulturzentrum Meinersen begrüßen zu dürfen (Einlass ab 18 Uhr). Mit Rock, Pop, Metal, A-cappella und Akustik ist das Spektrum breit gefächert. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich dem Publikum jeweils etwa 15 Minuten auf der Bühne und die Erstplatzierten dürfen am Ende noch einmal aufspielen. Zum Abschluss gibt die „Achtgroschenbande“ ein halbstündiges Konzert.

Die teilnehmenden Bands im Überblick

The A-Team: Popballaden, aktuelle Charthits und Soul-Klassiker, mit dabei Achim Niemann (Gitarre und Keyboard) und Lena Pook (Gesang).

Beyond The Edge: Heavy Metal, mit dabei Finn-Andrik Meister (E-Gitarre und Gesang), Samuel Blümcke (E-Gitarre und Gesang), Carolin Groth (E-Bass und Gesang), Justus Mentz (Schlagzeug).

Harebirds: A-cappella, Pop aus mehreren Jahrzehnten, mit dabei Claudia von der Brelje, Charlotte Dreschke, Hans-Jörg Haase, Sabine Heuer und Harald Stangor.

Wastegate: Heavy-Rock, eine Mischung aus Hardrock und Heavy Metal, mit dabei Bastian Windszus (Gitarre und Gesang), Daniel Harms (Gitarre und Backinggesang), Max Wolpers (Schlagzeug), Martin Schmidt (Bass).

Fools On The Hill: Oldies, mit dabei Rainer Harmuth (Gitarre und Gesang), Jan Kinzel (Gitarre und Gesang), Ramona Borchert (Gitarre und Gesang), Silvia Hartmann (Schlagzeug), Gerd Dean (Bass), Heiko Sinning (Keyboard).

Beat The Heat The Funky „GIF“ Horns: Jazz, mit dabei Julian Wanner (Bass), David Zaritsaiev (Gitarre), Max Jadanowski (Drums), Johannes Bartschies (Piano), Linus Ciemienga (Mallets), Melitta Peters (Alt Sax), Isabel Hain (Alt Sax), Erik Asche-Baumgarten (Tenor Sax), Enno Brandes (Tenor Sax), Frerich Wagenschein (Bariton Sax), Greta Münster (Trumpet), Marlene Heil (Trumpet).

Flinker Finn Solo: Akustikgitarre, Solo Fingerstyle Gitarren-Cover, mit dabei Finn Högger.

Zum Abschluss spielt die Gewinner-Band des letzten Wettbewerbs. Die Achtgroschenbande vereint Straßenpolka und Akustikpop. Mit dabei Dennis (Gitarre und Gesang), Conor (Cajón), Johannes (Tuba) und Jan (Akkordeon).

Der Kulturverein verzichtet auf einen Vorverkauf. Ausreichend Tickets können an der Abendkasse erworben werden. Schülerinnen und Schüler haben freien Eintritt (Schülerausweis erforderlich).

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Jugendpflege Samtgemeinde Meinersen.

Kurz und knapp:

Wann: Samstag, 6. Mai

Ort: Kulturzentrum Meinersen

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Abendkasse: 8 Euro

