Stellten am Dienstag das Projekt Komödie im Internationalen Mühlenmuseum in Gifhorn vor (von links): Erste Stadträtin Kerstin Meyer, Sebastian Lipper, Betriebsleiter des Mühlenmuseums, Hargewine Tondo, Geschäftsführerin Vision + Trust, Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, Florian Battermann, Leiter der Komödie am Altstadtmarkt, und Dr. Kifle Tondo, Geschäftsführer Vision + Trust.