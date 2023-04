Einsatz Gifhorn: Polizeihubschrauber fahndet nach Tatverdächtigem

Ein Großeinsatz der Gifhorner Polizei versetzte am Donnerstagabend die Bevölkerung in Aufregung. Mannschaftstransportwagen eilten mit Blaulicht und Martinshorn Richtung Blumenviertel, ein Hubschrauber kreiste gegen 21 Uhr über der Stadt.

Um 22.30 Uhr am Donnerstag teilt die Polizei Gifhorn nun erste Informationen mit. Gegen 19 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung am Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn. Die ersten Beamten am Einsatzort trafen auf zwei verletzte Personen. Diese wurden durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen werden. Weiter heißt es „Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wird nach einem weiteren Tatverdächtigen gefahndet. In dieser Fahndung ist unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.“

Die Ermittlungen wurden vom Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn übernommen. Zu Hintergründen und Umständen der Tat kann die Polizei noch keine weiteren Angaben machen.

Zuvor machte auf Facebook im Internet Mitteilungen die Runde, es habe eine Messerstecherei mit zwei Verletzten gegeben. Die Kommentatoren geben an, dass die Polizei Teile der Blumenstraße und des Dannenbüttler Weges abgesperrt haben. „Polizei fährt mit Durchsage durch die Straßen, man sollte drin bleiben“, heißt es dort.

Diese Angaben bleiben von der Polizei aber bisher unbestätigt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

