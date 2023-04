Am 2. Mai: Saisonstart der Südheide-Führungen

Die Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn bietet in Kooperation mit Gästeführerinnen und Gästeführern bis Ende September mehr als 70 Führungen an.

Eine geführte Radtour über Hankensbüttel und Wahrenholz nach Weißenberge am 2. Mai bildet den Auftakt der Führungssaison in der Region. Die Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn bietet in Kooperation mit Gästeführerinnen und Gästeführern bis Ende September mehr als 70 Führungen an.

Die Themen der Veranstaltungen sind dabei so vielfältig wie die Region: Bei der Führung „Probier mal Wittingen“ geht es neben Stadtgeschichte auch um kulinarischen Genuss. Von Rade nach Böckwitz und zurück geht es mit dem Fahrrad entlang des Grünen Bandes, eine Gesundheitswanderung führt durch Brome und zum Ohresee, die Wahrenholzer Wassermühle gewährt Einblicke in die frühere Arbeit eines Müllers und per Rad wird der Sagen- und Geschichtslehrpfad erkundet.

Spannenden Geschichten lauschen und die Entwicklung und Pflege der Heide genießen

Mittlerweile ein Klassiker sind die geführten Wanderungen durch den Heiligen Hain. Zur Heideblüte im August und September erleben die Gäste das größte Heidegebiet der Region und lauschen spannenden Geschichten der Wanderführerin über Hermann Löns, die Entwicklung und Pflege der Heide und genießen die wunderschöne Wacholderheide.

Jeden Freitag – vom 5. Mai bis 29. September – geht es historisch durch Gifhorn. Die Stadtführerinnen und Stadtführer erzählen anschaulich Gifhorner Geschichte und Geschichten, Kurioses, Interessantes und Unterhaltsames. An fünf Terminen gibt es besondere Themenführungen: Los geht es mit der Stadtführung „Von Spießbürgern und Zimtzicken“ am 5. Mai um 16 Uhr. Hier werden Fragen geklärt wie „Werden auf einem Flohmarkt Flöhe verkauft?“ und „Wie kratzt man die Kurve?“ Die Erklärungen dazu werden auf unterhaltsame Weise mit einer historischen Stadtführung verbunden. Bei „Wahre Geschichte(n) aus unserer Stadt … von Adeligen, Ganoven und anderen Gästen“ erfährt man Wissenswertes über ungewöhnliche Gäste aus vergangenen Zeiten.

Da die Teilnehmendenzahlen begrenzt sind, ist eine Anmeldung für alle Führungen erforderlich. Alle Termine und Informationen gibt es auf www.suedheide-gifhorn.de. Natürlich können auch individuelle Führungstermine vereinbart werden.

