Samtgemeinde Meinersen sucht Klimaschutzpatinnen und -paten

Die Samtgemeinde Meinersen beteiligt sich am bundesweiten Projekt „KlikKS – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpatinnen und -paten“ der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) und ist nun auf der Suche nach engagierten Patinnen und Paten. Häufig gibt es in kleinen Kommunen ein großes Potenzial im Bereich des Klimaschutzes. Jedoch fehlen dort oftmals die nötige Infrastruktur, das Personal und die finanziellen Mittel, um effektiven Klimaschutz betreiben zu können. Durch die Teilnahme an dem Projekt erhalten Kommunen die Möglichkeit, ehrenamtliche Klimaschutzpatinnen und -paten auszubilden, die im Anschluss Klimaschutzaktivitäten vor Ort entwickeln und vorantreiben können.

Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single zeigte sich sehr erfreut über die unterzeichnete Kooperationsvereinbarung: „Nun brauchen wir Menschen mit Hand und Herz für den Klimaschutz, die sich als ehrenamtliche Klimaschutzpatinnen und -paten aktiv in die Gestaltung ihrer Gemeinde einbringen möchten. Das Projekt bietet die Möglichkeit, auf ehrenamtlicher Basis nach dem Motto „Global denken und lokal handeln“, Verantwortung zu übernehmen und die Lebensqualität in den Ortschaften zu verbessern.“

Energiewende soll vorangetrieben werden

Lotta Hagelmann, Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, freut sich über die Teilnahme der Samtgemeinde und erklärt: „Der Kern des Projektes ist die Stärkung von ehrenamtlichem Engagement für den Klimaschutz vor Ort. Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit von kleinen Ortschaften, Gemeinden und Stadtteilen in Niedersachsen zu leisten und die Energiewende voranzutreiben“.

Laut Klimaschutzmanager Heinz Schmitz kommen wir alle nicht umher, uns anpassen und verändern zu müssen. Eine klimafreundliche Lebensweise ist für den Klimamanager unabdingbar, damit wir und auch unsere nächste Generation noch auf diesen Planeten leben können.

Vielfältige Ansatzpunkte für lokale Klimaschutzmaßnahmen

Für das Projekt werden nun Bürgerinnen und Bürger gesucht, welche die Klimaschutzpatenschaft für eine der Mitgliedsgemeinden, Hillerse, Leiferde, Meinersen und Müden (Aller) übernehmen möchten. Unterstützung erhalten die Ehrenamtlichen dabei durch die KEAN. Sie können sich mit den Klimaschutzpatinnen und -paten aus anderen Kommunen und Bundesländern austauschen und erhalten Hilfe bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer lokalen Klimaschutzprojekte. Die Ansatzpunkte für lokale Klimaschutzmaßnahmen sind vielfältig: Ob energetische Sanierung, Bau von Solaranlagen, Mobilitätsprojekte oder Unterstützung privater Haushalte zum Beispiel beim Energiesparen.

Das Projekt läuft noch bis Februar 2025. Interessierte Mitbürger können sich bei Regionalmanagerin Lotta Hagelmann per E-Mail an lotta.hagelmann@klimaschutz-niedersachsen.de oder telefonisch unter (0511) 89 70 39-32 melden, um weitere Informationen über die Klimaschutzpatenschaft zu erhalten. Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte auch auf der Website der KEAN unter www.klimaschutzniedersachsen.de.

Hintergrundinformation zum KlikKS-Projekt

Das Projekt wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) gemeinsam mit Klimaschutz- und Energieagenturen in sieben weiteren Bundesländern realisiert und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative sowie durch das Land Niedersachsen gefördert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de