Alle Förderanträge der Dorfregion Meinersen bewilligt

Meinersen. 12 Anträge gestellt, 12 Zuwendungsbescheide erhalten: Nun starten die Vorbereitungen für die nächste Antragsphase in der Gemeinde Meinersen.

Das erste Antragsjahr der Dorfregion Meinersen verlief sehr erfolgreich: 13 private Projektanträge wurden im letzten Oktober beim Amt für regionaleLandesentwicklung Braunschweig eingereicht. Aufgrund eines zurückgezogenen Antrags verblieben am Ende 12 Anträge, die vergangene Woche alle einen Zuwendungsbescheid erhielten. Damit fließen rund 320.000 Euro Fördermittel bei einer Gesamtinvestitionssumme von etwa 977.000 Euro in die Gemeinde Meinersen. Die Förderanträge wurden am häufigsten für einen Zuschuss für ein neues Dach eingereicht.

In Vorbereitung auf den nächsten Antragsstichtag bietet die Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft ab Mai Beratungstermine an, bei denen der individuelle Weg zum Förderantrag skizziert werden soll. Bei Interesse genügt zunächst eine kurze E-Mail mit Kontaktdaten, der Adresse des betreffenden Gebäudes sowie den geplanten Baumaßnahmen an info@amtshof-eicklingen.de. Der nächste Stichtag zur Einreichung von neuen Anträgen ist Ende September.

Fördermaßnahmen für alle Ortsteile der Gemeinde Meinersen

Die Dorfregion Meinersen umfasst dabei alle Ortsteile der Gemeinde Meinersen. Über das Dorfentwicklungsprogramm werden u.a. die folgenden Maßnahmen gefördert: Dach-, Fenster-, Fassadensanierungen; Gestaltung von Hof-, Garten- und Grünflächen; die Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypischer Gebäude sowie die Revitalisierung untergenutzter Bausubstanz. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass es sich um ein altes Gebäude handelt (Baujahr vor ca. 1960), das im historischen Kern des jeweiligen Ortes liegt und der Gestaltungsleitfaden der Dorfregion Meinersen berücksichtigt wird. Privatpersonen erhalten in der Regel eine Förderung in Höhe von 40 Prozent der förderfähigen Netto-Ausgaben.

Mit dem Dorfentwicklungsprogramm fördert das Land Niedersachsen Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität und der Attraktivität von ländlichen Regionen. Der Dorfentwicklungsplan, Gestaltungsleitfaden sowie weitere Informationen zur Dorfregion sind auf der Website der Samtgemeinde Meinersen unter www.sg-meinersen.de/samtgemeinde/gemeinde-meinersen/dorfregion-meinersen abrufbar.

