Der 21. Deutsche Venentag findet am 22. April statt

Nach wie vor zählen Venenleiden wie geschwollene, müde Beine, Besenreiser oder Krampfadern zur Volkskrankheit. Der 21. Deutsche Venentag am 22. April soll daher erneut für das Thema Beingesundheit sensibilisieren, dieses Mal wird unter dem Motto „Gesunde Beine sind schöne Beine“ der Fokus auf Krampfadern gelegt.

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen. So langsam kehren all die Aktivitäten im Freien wieder zurück und das ist auch gut so. Denn langes Sitzen – sei es auf dem Sofa oder aber im Büro – kann für Risikopatienten gefährlich sein, da besonders die Beinvenen anfällig für die Bildung von Blutgerinnseln sind. Ein Schweregefühl in den Beinen, Abdrücke von Socken oder nächtliche Krämpfe können erste Vorboten für ein Venenleiden sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Helios Klinikums.

Welche Risikofaktoren gibt es?

Neben Übergewicht und Rauchen spielen auch hormonelle Veränderungen, wie etwa während einer Schwangerschaft oder durch die Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, eine Rolle. Zudem zählen Menschen, die schon einmal eine Thrombose oder einen Gefäßverschluss hatten, an einer schweren Krankheit, zum Beispiel einer Herzschwäche, leiden, vor kurzem operiert wurden oder gerade einen Gips tragen, zur Risikogruppe.

Krampfadern vorbeugen - Tipps zur Prävention

„Venenleiden oder Krampfadern sind oftmals genetisch veranlagt“, erzählt Dr. Alexander Velickovic, Oberarzt der Gefäßchirurgie im Helios Klinikum Gifhorn. Trotzdem gibt es Wege, wie Betroffene Krampfadern vorbeugen können. Ein wichtiger Ansatz hierbei ist Bewegung. Ob statt des Fahrstuhls die Treppe gewählt oder aber gezielt Ausdauersport betrieben wird – Aktivitäten wie Spazierengehen oder Schwimmen lassen sich gut in den Alltag integrieren und leisten dabei einen erstenbedeutenden Beitrag zur Prävention. Dr. Velickovic weist weiter darauf hin, dass darüber hinaus das Tragen von Kompressionsstrümpfen ein Fortschreiten der Krampfadern konservativ verlangsamen kann, sie aber nicht gänzlich heilt. Dazu bedarf es eines operativen Eingriffs durch einen Gefäßchirurgen.

Wie werden Krampfadern behandelt?

Die Diagnostik erfolgt über eine Sonographie, also über einen Ultraschall der Beine. Im Gifhorner Helios Klinikum werden zwei verschiedene Methoden zur Behandlung von Krampfadern angeboten: Die offen-chirurgische Behandlung, bei der das Herausschneiden der dauerhaft erweiterten Venen erfolgt sowie die sogenannte Schaumverödung. „Hierbei wird Verödungsschaum durch eine feine Kanüle in die Krampfader gespritzt. Dabei verdrängt dieser das Blut und wirkt sofort verklebend auf die Venenwand“, erklärt Dr. Velickovic die Behandlungsmethode. Welche der zwei Optionen die optimale Behandlung für Patientinnen und Patienten darstellt, hängt von individuellen Faktoren sowie der Krampfaderdicke und dem –verlauf, aber auch von der betroffenen Körperregion ab. Beide Methoden werden ambulant durchgeführt, sodass die Patientinnen und Patienten am gleichen Tag wieder nach Hause entlassen werden können.



